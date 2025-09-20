Corinthians divulga relacionados para enfrentar o Sport; veja time provável

O Corinthians encerrou, neste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para o duelo contra o Sport, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ainda divulgou a lista dos relacionados para a partida e confirmou a volta do volante Raniele.

Sem atuar desde o final do mês de agosto, por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Raniele concluiu a transição física e estará à disposição do treinador Dorival Júnior para a partida desde domingo.

Além dele, o Corinthians também vai contar com o retorno de outros dois meias. José Martínez, recuperado de lesão, e Breno Bidon, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Fluminense, também foram relacionados.

Os relacionados para o jogo contra o Sport! ????#VaiCorinthians pic.twitter.com/FFvVtvpZZf ? Corinthians (@Corinthians) September 20, 2025

Desfalques

Por outro lado, o Corinthians confirmou ausências importantes para o duelo contra o Sport. O volante Charles, em transição física, e Memphis Depay, com um edema no músculo posterior da coxa direita, ficaram de fora da lista dos relacionados.

Os meias André Carrillo, em tratamento de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, e Rodrigo Garro, com uma lesão muscular na panturrilha direita, e o jovem atacante Gui Negão, suspenso, já eram desfalques certos para o jogo.

Assim, a provável escalação do Corinthians para encarar o Sport tem: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto.

Como foi o treino

Na manhã deste sábado, os jogadores iniciaram o dia assistindo a vídeos sobre o adversário preparados por Dorival Júnior e sua comissão. Ainda realizaram exercícios na academia e o aquecimento no gramado.

Na sequência, o treinador comandou uma atividade de enfrentamento em espaço reduzido e, por fim, um treino tático e de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Veja a lista completa dos relacionados

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Kauê

Felipe Longo, Hugo Souza e Kauê Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor, Matheus Bidu e Matheuzinho

Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor, Matheus Bidu e Matheuzinho Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro

André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Meias: André, Breno Bidon, Dieguinho, José Martínez, Maycon, Raniele e Ryan

André, Breno Bidon, Dieguinho, José Martínez, Maycon, Raniele e Ryan Atacantes: Kayke, Romero, Talles Magno, Vitinho e Yuri Alberto

Próximo jogo do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

(24ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Situação na tabela