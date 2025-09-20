Topo

Corinthians desembarca em Recife para pegar o Sport

20/09/2025 20h24

Na noite deste sábado, o Corinthians desembarcou em Recife, onde enfrentará o Sport, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, na Ilha do Retiro, a partir das 17h30 (de Brasília).

A delegação corintiana embarcou para a capital de Pernambuco no período da tarde, logo após o último treino no CT Joaquim Grava, com foco no encerramento da preparação para o embate.

Para o duelo, o técnico Dorival terá três "reforços" no meio-campo. Recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Raniele concluiu a transição física. José Martínez, recuperado de lesão, e Breno Bidon, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Fluminense, também foram relacionados.


Por outro lado, o Timão confirmou ausências importantes. O volante Charles, em transição física, e Memphis Depay, com um edema no músculo posterior da coxa direita, ficaram de fora da lista dos relacionados. Os também lesionados Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo) e Rodrigo Garro (lesão na panturrilha direita), e o jovem atacante Gui Negão, suspenso, já eram desfalques certos.

Assim, a provável escalação do Corinthians para encarar o Sport tem: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto.

O Timão, no momento, ocupa o nono lugar da tabela de classificação da Série A, com 29 pontos, e começa a olhar para o G6.

