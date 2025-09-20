Conheça David Nogueira, atacante que assinou com o Santos e tem multa milionária

O Santos olha com carinho para David Nogueira. O atacante de 16 anos é tratado com uma das promessas das categorias de base e assinou seu primeiro contrato profissional com o clube nesta sexta-feira.

O vínculo vai até 2028 e prevê multa rescisória de R$ 625 milhões.

Ano positivo

Em 2025, David soma dois gols em dois jogos pelo Campeonato Paulista sub-17 e marcou oito vezes em 14 partidas pelo Brasileiro da categoria.

No fim de junho, o jovem foi chamado para treinar com o elenco profissional do Santos, sob os olhares do técnico Cléber Xavier. Pouco tempo depois, foi convocado pela Seleção Brasileira sub-16 e, na sequência, para a sub-17.

DAVID NOGUEIRA DE CONTRATO ASSINADO! ?? O atacante David Nogueira, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos FC. Atualmente na categoria Sub-17, o #MeninoDaVila firmou seu novo compromisso até 31 de julho de 2028! Vai pra cima deles, David! ? pic.twitter.com/RRI4ix8YHf ? Santos FC (@SantosFC) September 19, 2025

Sobre David Nogueira

Nascido em Lisboa, em Portugal, David é filho de Edmilson, ex-jogador que atuou pelo Santos em 2005 e 2006. Ele chegou ao Peixe em 2016, aos sete anos, para o futsal.

Em 2019, foi artilheiro da Supercopa América, em Balneário Camboriú, com nove gols em seis jogos, e da World Futsal Cup, em Barcelona, onde anotou 17 tentos em cinco partidas.

Ainda nas quadras, estufou as redes 17 vezes em 13 compromissos pelo Paulista sub-14, terminando como vice-artilheiro da competição. Em 2022, já pelo futebol de campo, marcou 20 gols em 18 jogos, sendo artilheiro e contribuindo para o vice-campeonato do Santos no Paulista sub-13, além de conquistar também a artilharia da Copa Integração.

Em 2023, David Nogueira marcou 11 gols em seis jogos pelo Paulista sub-14, sendo o vice-artilheiro da competição, e anotou três tentos em oito partidas pelo Estadual sub-15. Já em 2024, era o artilheiro do Campeonato Paulista sub-15, com 10 gols em seis jogos, antes de sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) enquanto estava com a Seleção Brasileira sub-15.

"Estou muito feliz com todas as oportunidades que o Santos está me dando. No futebol, tudo acontece muito rápido, então temos que aproveitar da melhor forma todas as valorizações que o clube nos oferece", disse o jogador.