Com Santos no radar, São Paulo não vence fora de casa há cinco jogos

20/09/2025 06h00

O São Paulo entra em campo neste domingo, diante do Santos, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, tentando quebrar um incômodo jejum como visitante. O Tricolor não vence fora de casa há cinco jogos, somando três derrotas e dois empates no período.

A sequência negativa começou em 6 de agosto, quando a equipe foi eliminada da Copa do Brasil após perder por 1 a 0 para o Athletico-PR, na Ligga Arena, e ser superada nos pênaltis por 3 a 0. Dias depois, em 12 de agosto, o time empatou sem gols contra o Atlético Nacional, em Medellín, no jogo de ida das oitavas da Libertadores. No dia 16, o Tricolor voltou a campo pelo Brasileirão e ficou no 2 a 2 diante do Sport, na Ilha do Retiro.

A série se agravou em 30 de agosto, com derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais recentemente, no dia 18 de setembro, o São Paulo caiu por 2 a 0 diante da LDU, em Quito, na partida de ida das quartas de final da Libertadores.

Apesar do tropeço em solo equatoriano, o time de Hernán Crespo vem de vitória sobre o Botafogo no Morumbi, resultado que o manteve na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. No entanto, o desafio agora é confirmar a recuperação também longe de seus domínios.

Do outro lado, o Santos vive situação delicada. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda ocupa a 16ª colocação, com 23 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. O Peixe vem de empate em 1 a 1 com o Atlético-MG fora de casa, mas não vence há quatro partidas.

Situação do Tricolor

Libertadores

Com a derrota fora de casa, por 2 a 0, o São Paulo precisa vencer a LDU por três gols de diferença na partida de volta, no Morumbis, para avançar à semifinal. Um triunfo por dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Um empate ou uma derrota por um gol de diferença dos equatorianos basta para que se classifiquem.

Brasileirão

No Campeonato Brasileiro, porém, o Tricolor Paulista vem de vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, o que manteve a equipe no pelotão de frente da competição. O clube da capital, atualmente, ocupa a sétima colocação do torneio nacional, com 35 unidades conquistadas.

