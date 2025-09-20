Com reservas, Palmeiras goleia Fortaleza com dois de Andreas e é vice-líder do Brasileiro

Topo

Mesmo com uma escalação reserva, visando o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o River Plate, o Palmeiras goleou o Fortaleza na noite deste sábado, no Allianz Parque, por 4 a 1, com gols de Raphael Veiga, Sosa e Andreas Pereira (duas vezes), pulando para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Lucas Crispim descontou para os visitantes.

Situação na tabela

O Verdão agora soma 49 pontos e permanece na segunda posição da tabela pelo menos até este domingo, quando o Cruzeiro recebe o Red Bull Bragantino e pode ultrapassá-lo. A partida da Raposa está agendada para as 20h30 (de Brasília) da noite, no Mineirão.

Já o Leão do Pici, derrotado, fica estacionado na vice-lanterna, com apenas 18 pontos.

? Resumo do jogo

?? PALMEIRAS 4 x 1 FORTALEZA ??

? Competição: Campeonato Brasileiro (24ª rodada)

?? Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

? Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: às 21h (de Brasília)

? Público: 35.324 torcedores

? Renda: R$ 2.678.628,00

? Cartões Amarelos: Micael (Palmeiras); Brítez (Fortaleza)

? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols:

  • ? Raphael Veiga, aos 10? do 1ºT (Palmeiras)

  • ? Lucas Crispim, aos 22? do 1ºT (Fortaleza)

  • ? Ramón Sosa, aos 11? do 2ºT (Palmeiras)

  • ? Andreas Pereira, aos 36? do 2ºT (Palmeiras)

  • ? Andreas Pereira, aos 43? do 2ºT (Palmeiras)

?? Palmeiras

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan (Lucas Evangelista), Raphael Veiga (Flaco López) e Mauricio (Vitor Roque); Sosa (Felipe Anderson) e Facundo Torres (Andreas Pereira).

Técnico: Abel Ferreira

?? Fortaleza

Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira (Bareiro) e Lucas Crispim (Rodrigo); Breno Lopes (Pochettino), Yago Pikachu (Marinho) e Lucero (Deyverson).

Técnico: Martín Palermo

Como foi o jogo

O Palmeiras teve um pênalti a favor antes mesmo dos dez minutos, quando Facundo Torres foi derrubado na área. Raphael Veiga cobrou com a habitual precisão e colocou o Verdão na frente. A vantagem, porém, não durou muito. Aos 22, após duas grandes defesas de Weverton, Lucas Crispim ficou com o rebote na pequena área e deixou tudo igual.

Aos 30, Breno Lopes teve ótima chance para virar a partida, mas parou em Weverton. O Alviverde controlou a posse de bola no restante do primeiro tempo, mas esbarrou na falta de entrosamento e criatividade no ataque.

O Palmeiras voltou muito melhor do intervalo e empilhou chances perdidas no início do segundo tempo. Até que, aos 11 minutos, o time de Abel Ferreira marcou o segundo. Sosa recebeu com liberdade na área e emendou um foguete com a perna direita, sem chances para Helton Leite.

O Leão do Pici até tentou reagir, mas viu o Alviverde fazer o terceiro e matar a partida aos 36 minutos, em um belo chute de fora da área. Ainda deu tempo do camisa 8 anotar mais um, aos 43.

Próximos jogos

Palmeiras

  • Palmeiras x River Plate (volta das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 24/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Fortaleza

  • Fortaleza x Sport (25ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 27/09 (sábado), às 16h (de Brasília)

  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

