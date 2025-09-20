Topo

Esporte

Com hat-trick de Harry Kane, Bayern de Munique vence o Hoffenheim pelo Campeonato Alemão

20/09/2025 12h34

Neste sábado, o Bayern de Munique visitou o Hoffenheim, pela quarta rodada do Campeonato Alemão, na PreZero Arena. Com um hat-trick do artilheiro Harry Kane e gol de Serge Gnarbry, o time visitante venceu por 3 a 1. Vladimir Coufal descontou para os donos da casa.

Situação da Tabela

Com a vitória, o Bayern de Munique segue isolado na liderança do Campeonato Alemão, com 12 pontos conquistados e 100% de aproveitamento. Por outro lado, o Hoffenheim caiu para a 8ª colocação, com seis pontos somados.

? Resumo do jogo

?HOFFENHEIM 1 x 4 BAYERN DE MUNIQUE ?

? Competição: Campeonato Alemão - quarta rodada

?? Local: PreZero Arena, em Sinsheim (ALE)

? Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: 10h30 (de Brasília)

Gols

  • ? Harry Kane, aos 44? do 1ºT (Bayern de Munique)

  • ? Harry Kane, aos 3? do 2ºT (Bayern de Munique)

  • ? Harry Kane, aos 32? do 2ºT (Bayern de Munique)

  • ? Vladimir Coufal, aos 37? do 2ºT (Hoffenheim)

  • ? Serge Gnabry, aos 54? do 2ºT (Bayern de Munique)

Como foi o jogo

O Bayern de Munique abriu o placar apenas aos 44 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio rasteiro de Lennart Karl, Harry Kane apareceu livre na área, bateu de primeira e balançou as redes.

No começo da etapa final, Albian Hajdari tocou com a mão na bola e o árbitro anotou pênalti para o time visitante. Harry Kane foi o responsável pela cobrança e marcou seu segundo gol na partida, aos três minutos.

Aos 32 minutos, o brasileiro Bernardo derrubou Michael Olise dentro da área e, após revisão no VAR, o árbitro marcou mais um pênalti para o Bayern de Munique. Harry Kane cobrou pela segunda vez e completou seu hat-trick.

O Hoffenheim descontou aos 37 minutos. Vladimir Coufal bateu uma falta perigosa e ainda contou com um desvio em Joshua Kimmich para marcar.

Já nos acréscimos, Serge Gnabry aproveitou o rebote do goleiro, após a finalização de Kimmich, e marcou o quarto gol do Bayern de Munique, aos 54 minutos.

Próximos jogos

Bayern de Munique:

  • Enfrenta o Werder Bremen na próxima sexta-feira, às 15h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Alemão, na Allianz Arena.

Hoffenheim:

  • Joga contra o Freiburg no dia 28 de setembro (domingo), às 10h30, pela quinta rodada do Campeonato Alemão, no Europa-Park Stadion.

Outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado

  • Augsburg 1 x 4 Mainz 05

  • Hamburgo 2 x 1 Heidenheim

  • Werder Bremen 0 x 3 Freiburg

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Justiça rejeita queixa-crime de Dudu contra Leila por calúnia e difamação

Real Madrid vence e encerra boa fase do Espanyol com gol de Militão e assistência de Vini Jr.

Mbappé marca, e Real Madrid bate o Espanyol pelo Campeonato Espanhol

Arman Tsarukyan apaga ex-campeão do UFC em evento de jiu-jitsu; veja

Espanhol: Militão faz golaço, Real Madrid bate Espanyol e mantém liderança

Onde vai passar Botafogo x Atlético-MG pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Presidente de organizada do Fla e mais 7 são presos por morte de vascaíno

GP do Azerbaijão, terror dos pilotos, tem contrato prorrogado com a Fórmula 1 até 2030

Com hat-trick de Harry Kane, Bayern de Munique vence o Hoffenheim pelo Campeonato Alemão

Transmissão ao vivo de Manchester United x Chelsea pelo Inglês: veja onde assistir

Presidente da Torcida Jovem do Flamengo é preso por morte de vascaíno