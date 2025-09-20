Com hat-trick de Harry Kane, Bayern de Munique vence o Hoffenheim pelo Campeonato Alemão
Neste sábado, o Bayern de Munique visitou o Hoffenheim, pela quarta rodada do Campeonato Alemão, na PreZero Arena. Com um hat-trick do artilheiro Harry Kane e gol de Serge Gnarbry, o time visitante venceu por 3 a 1. Vladimir Coufal descontou para os donos da casa.
Situação da Tabela
Com a vitória, o Bayern de Munique segue isolado na liderança do Campeonato Alemão, com 12 pontos conquistados e 100% de aproveitamento. Por outro lado, o Hoffenheim caiu para a 8ª colocação, com seis pontos somados.
? Resumo do jogo
?HOFFENHEIM 1 x 4 BAYERN DE MUNIQUE ?
? Competição: Campeonato Alemão - quarta rodada
?? Local: PreZero Arena, em Sinsheim (ALE)
? Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)
? Horário: 10h30 (de Brasília)
Gols
- ? Harry Kane, aos 44? do 1ºT (Bayern de Munique)
- ? Harry Kane, aos 3? do 2ºT (Bayern de Munique)
- ? Harry Kane, aos 32? do 2ºT (Bayern de Munique)
- ? Vladimir Coufal, aos 37? do 2ºT (Hoffenheim)
- ? Serge Gnabry, aos 54? do 2ºT (Bayern de Munique)
Como foi o jogo
O Bayern de Munique abriu o placar apenas aos 44 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio rasteiro de Lennart Karl, Harry Kane apareceu livre na área, bateu de primeira e balançou as redes.
No começo da etapa final, Albian Hajdari tocou com a mão na bola e o árbitro anotou pênalti para o time visitante. Harry Kane foi o responsável pela cobrança e marcou seu segundo gol na partida, aos três minutos.
Aos 32 minutos, o brasileiro Bernardo derrubou Michael Olise dentro da área e, após revisão no VAR, o árbitro marcou mais um pênalti para o Bayern de Munique. Harry Kane cobrou pela segunda vez e completou seu hat-trick.
O Hoffenheim descontou aos 37 minutos. Vladimir Coufal bateu uma falta perigosa e ainda contou com um desvio em Joshua Kimmich para marcar.
Já nos acréscimos, Serge Gnabry aproveitou o rebote do goleiro, após a finalização de Kimmich, e marcou o quarto gol do Bayern de Munique, aos 54 minutos.
Próximos jogos
Bayern de Munique:
- Enfrenta o Werder Bremen na próxima sexta-feira, às 15h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Alemão, na Allianz Arena.
Hoffenheim:
- Joga contra o Freiburg no dia 28 de setembro (domingo), às 10h30, pela quinta rodada do Campeonato Alemão, no Europa-Park Stadion.
Outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado
- Augsburg 1 x 4 Mainz 05
- Hamburgo 2 x 1 Heidenheim
- Werder Bremen 0 x 3 Freiburg