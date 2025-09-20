Com Estêvão sacrificado, Casemiro marca e United ganha do Chelsea
O Manchester United recebeu o Chelsea, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Inglês, no Old Trafford, e venceu por 2 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Bruno Fernandes e Casemiro, enquanto Trevoh Chalobah diminuiu.
Logo aos quatro minutos de jogo, os visitantes tiveram de lidar com a expulsão do goleiro Robert Sánchez, forçando o técnico a mexer cedo na equipe: Palmer foi sacado por questão tática e o brasileiro Estêvão também acabou sendo sacrificado.
Situação da Tabela
Com o resultado, o Manchester United pulou para a nona colocação, com nove pontos. Os mandantes ainda tiveram Casemiro expulso, aos 49 minutos da etapa inicial. Já o Chelsea seguiu estacionado em sexto, com os mesmos oito pontos. Vale destacar que ambas as equipes ainda podem perder posições ao longo da rodada.
? Resumo do jogo
? MANCHESTER UNITED 2 X 1 CHELSEA ?
? Competição: Campeonato Inglês - quinta rodada
?? Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
? Data: 2o de setembro de 2025 (sábado)
? Horário: 13h30 (de Brasília)
Gols
- ? Bruno Fernandes, aos 14? do 1ºT (Manchester United)
- ? Casemiro, aos 37? do 1ºT (Manchester United)
- ? Trevoh Chalobah, aos 35? do 2ºT (Chelsea)
Como foi o jogo
O Chelsea iniciou a partida com a expulsão do goleiro Robert Sánchez. O atleta saiu mal do gol e, assim, atingiu o atacante adversário. Com isso, o técnico Enzo Maresca optou por substituir o brasileiro Estêvão e o português Pedro Neto.
O Manchester United aproveitou a superioridade numérica e marcou aos 14 minutos da etapa inicial, com Bruno Fernandes. Patrick Dorgu desviou de cabeça para o português, que chegou para completar para as redes.
O brasileiro Casemiro, aos 37, foi quem ampliou. O zagueiro Maguire, de cabeça, tocou para o companheiro, que não perdoou.
Aos 49 minutos, ainda do primeiro tempo, Casemiro puxou o atleta adversário, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.
O Chelsea conseguiu diminuir o prejuízo aos 35 minutos da etapa final, com o gol de Trevoh Chalobah. O jogador recebeu o cruzamento de Reece James e mandou de cabeça para vencer o goleiro Altay Bay?nd?r.
Próximos jogos
Manchester United:
- Encara o Brentford no próximo sábado, às 8h30 (de Brasília), no Gtech Community Stadium, pela sexta rodada do Campeonato Inglês
Chelsea
- Joga contra o Lincoln City nesta terça-feira (23), às 15h45, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, no LNER Stadium.
Confira outros resultados deste sábado pelo Campeonato Inglês:
Liverpool 2 x 1 Everton
Burnley 1 x 1 Nottingham Forest
Brighton 2 x 2 Tottenham
West Ham 1 x 2 Crystal Palace
Wolverhampton 1 x 3 Leeds United