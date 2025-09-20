Com Estêvão sacrificado, Casemiro marca e United ganha do Chelsea

O Manchester United recebeu o Chelsea, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Inglês, no Old Trafford, e venceu por 2 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Bruno Fernandes e Casemiro, enquanto Trevoh Chalobah diminuiu.

Logo aos quatro minutos de jogo, os visitantes tiveram de lidar com a expulsão do goleiro Robert Sánchez, forçando o técnico a mexer cedo na equipe: Palmer foi sacado por questão tática e o brasileiro Estêvão também acabou sendo sacrificado.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Manchester United pulou para a nona colocação, com nove pontos. Os mandantes ainda tiveram Casemiro expulso, aos 49 minutos da etapa inicial. Já o Chelsea seguiu estacionado em sexto, com os mesmos oito pontos. Vale destacar que ambas as equipes ainda podem perder posições ao longo da rodada.

? Resumo do jogo

? MANCHESTER UNITED 2 X 1 CHELSEA ?

? Competição: Campeonato Inglês - quinta rodada



?? Local: Old Trafford, em Manchester (ING)



? Data: 2o de setembro de 2025 (sábado)



? Horário: 13h30 (de Brasília)

Gols

? Bruno Fernandes, aos 14? do 1ºT (Manchester United)

? Casemiro, aos 37? do 1ºT (Manchester United)

? Trevoh Chalobah, aos 35? do 2ºT (Chelsea)

Como foi o jogo

O Chelsea iniciou a partida com a expulsão do goleiro Robert Sánchez. O atleta saiu mal do gol e, assim, atingiu o atacante adversário. Com isso, o técnico Enzo Maresca optou por substituir o brasileiro Estêvão e o português Pedro Neto.

O Manchester United aproveitou a superioridade numérica e marcou aos 14 minutos da etapa inicial, com Bruno Fernandes. Patrick Dorgu desviou de cabeça para o português, que chegou para completar para as redes.

O brasileiro Casemiro, aos 37, foi quem ampliou. O zagueiro Maguire, de cabeça, tocou para o companheiro, que não perdoou.

Aos 49 minutos, ainda do primeiro tempo, Casemiro puxou o atleta adversário, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O Chelsea conseguiu diminuir o prejuízo aos 35 minutos da etapa final, com o gol de Trevoh Chalobah. O jogador recebeu o cruzamento de Reece James e mandou de cabeça para vencer o goleiro Altay Bay?nd?r.

Próximos jogos

Manchester United:

Encara o Brentford no próximo sábado, às 8h30 (de Brasília), no Gtech Community Stadium, pela sexta rodada do Campeonato Inglês

Chelsea

Joga contra o Lincoln City nesta terça-feira (23), às 15h45, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, no LNER Stadium.

Confira outros resultados deste sábado pelo Campeonato Inglês:

Liverpool 2 x 1 Everton



Burnley 1 x 1 Nottingham Forest



Brighton 2 x 2 Tottenham



West Ham 1 x 2 Crystal Palace



Wolverhampton 1 x 3 Leeds United