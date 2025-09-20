Com dois de Messi, Inter Miami vence DC United pela MLS

Neste sábado, o Inter Miami venceu o DC United por 3 a 2, em mais uma rodada da primeira fase da Major League Soccer (MLS). Messi (2) e Allende marcaram para os mandantes, enquanto Benteke e Murrell fizeram os gols dos visitantes.

Situação da tabela

Em jogo válido pela Conferência Leste da MLS, o Inter Miami deu um importante passo para se classificar aos playoffs. O time de Messi chegou aos 52 pontos e ocupa a quinta posição. Os sete primeiros avançam diretamente ao mata-mata. Por sua vez, o já eliminado DC United segue na 14ª colocação, com 25.

? Resumo do jogo

? INTER MIAMI 3 X 2 DC UNITED ??

? Competição: MLS - Primeira fase



?? Local: Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale (EUA)



? Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)



? Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols

? Tadeo Allende, aos 35? do 1ºT (Inter Miami)

? Christian Benteke , aos 7? do 2ºT (DC United)

? Lionel Messi, aos 21? do 2ºT (Inter Miami)

? Lionel Messi, aos 40? do 2ºT (Inter Miami)

? Jacob Murrell , aos 52? do 2ºT (DC United)

Como foi o jogo?

A Inter Miami abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Após bola enfiada de Messi, Allende bateu forte e marcou.

No começo da etapa complementar, o DC United empatou. Aos sete minutos, Servania cruzou para Benteke, que marcou de cabeça. Aos 21, o Inter Miami voltou à frente do placar: Messi aproveitou passe de Alba e bateu colocado para balançar as redes.

Aos 40 minutos do segundo tempo, o Inter Miami ampliou. Após passe de Busquets, Messi marcou um golaço no ângulo esquerdo. Nos final do jogo, o DC United ainda diminuiu novamente, com Murrell, aos 52, mas não foi suficiente para buscar o empate.

Próximos jogos

Inter Miami

O Inter Miami volta a campo nesta quarta-feira (24), às 20h30 (de Brasília), quando visita o New York City, pela MLS.

DC United

O DC United recebe o Philadephia Union neste sábado (27), às 20h30, também pela MLS.