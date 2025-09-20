Classificação do GP do Azerbaijão de F1 2025: veja onde assistir
O treino classificatório para definir a ordem de largada do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, no Circuito Urbano de Baku, acontece hoje, às 9h (de Brasília).
Onde assistir? Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).
Oscar Piastri, da McLaren, lidera o Mundial com 324 pontos. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, aparece em segundo com 293, enquanto Max Verstappen, da Red Bull, é o terceiro colocado com 230 pontos.
A McLaren segue com grande vantagem na liderança do mundial de construtores. A equipe possui 617 pontos somados, enquanto a Ferrari, vice-líder, tem 280. A Mercedes aparece em terceiro, com 260.
Classificação -- GP do Azerbaijão de F1
- Data e hora: 20 de setembro, às 9h (de Brasília)
- Local: Circuito Urbano de Baku, em Bacu (AZE)
- Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming --sujeito às condições da plataforma)