Clash Royale da vida real: Fãs simulam lutas medievais com espada e escudo

Já pensou se o Clash Royale saísse do celular e fosse parar na vida real? Pois é, existe um esporte que lembra bastante isso: o Historical Medieval Battles (HMB) ou Combate Medieval Histórico.

Este esporte de contato revive batalhas da Idade Média, com várias modalidades que vão do um contra um ao 150 contra 150, como numa disputa campal. Os participantes usam armaduras, escudos e espadas (sem fio para não cortarem).

Neste fim de semana, durante a Virada Esportiva na capital paulista, ocorrerá a Medieval Experience Brasil, que terá simulações desses combates com os participantes usando os trajes.

Existem regras de segurança para evitar lesões e, entre outras coisas, não pode dar golpes no pescoço ou na coluna, e é proibido usar as pontas das espadas. Além dos combates, o evento também traz trajes típicos e culinária daquele período.

No Brasil, quem se dedica a impulsionar o esporte é Monalisa dos Santos, produtora de eventos que há alguns anos iniciou um projeto de aulas de combate medieval. Ao lado do marido, Daniel Felipe, árbitro internacional, eles mantêm uma escola com treinos três vezes por semana no ginásio Mané Garrincha, na Zona Sul de São Paulo, e também aos sábados no Parque CERET na Zona Leste.

É um esporte novo no Brasil, mas estamos crescendo. Agora contamos com a ajuda da prefeitura de São Paulo e seguimos tocando essa escola de combates medievais.

Monalisa dos Santos

Daniel, por sua vez, é árbitro coordenador da América do Sul e já representou o esporte em países como Argentina, Itália, Sérvia, Rússia, Letônia, Alemanha e Estados Unidos.

O combate medieval tem essa riqueza: é esporte e cultura em um só movimento. Além de promover o bem-estar, seja lutando ou apenas treinando, ele ajuda a manter o corpo ativo, o que é fundamental para a saúde.

Daniel Felipe

Atração internacional

Jenny Habry, lutadora de combates medievais Imagem: Reprodução Instagram

A Medieval Experience Brasil terá um nome de peso: Jenny Häbry, considerada a melhor atleta de combate medieval do mundo. Ela vem ministrando cursos e treinos para os apaixonados pela modalidade e vai mostrar um pouco desta arte de luta.

Estamos começando a construir uma conexão muito forte entre os países, o que nos permite crescer cada vez mais. Eu gostaria que esse crescimento fosse maior e, por isso, gosto de participar de iniciativas que impulsionam o esporte, especialmente o lado feminino, já que ainda lutamos para ter mulheres suficientes.

Jenny Häbry

Jenny é capitã da seleção feminina de combates medievais do Reino Unido e multicampeã mundial, com destaque para as três medalhas de ouro conquistadas no Campeonato Mundial de 2025, na Hungria.

Com uma combinação de força, técnica e carisma, Jenny personifica a paixão por um esporte que, à primeira vista, pode parecer inusitado ou até selvagem. Mas Jenny encontrou amor na comunidade de combates medievais.

Ela nasceu na Alemanha, mas mora no Reino Unido e começou a praticar esse esporte há quase 10 anos, quando um atual parceiro dela jogava com os amigos. Em entrevista ao UOL, a atleta disse que, à primeira vista, achou o esporte "selvagem" e pensou: "Não tenho certeza se quero fazer isso", mas logo se apaixonou pela comunidade.

Todo mundo se ajuda, as mulheres tentando se impulsionar, e eu simplesmente amo toda a atmosfera disso. Também amo a violência.

A primeira vez que Jenny lutou profissionalmente foi na Donjon Cup no Reino Unido, em junho de 2021. Naquela época, a atleta lutava na equipe Helions, na modalidade de Buhurt, e em 2023 ela fundou a sua própria equipe chamada White Company Feminina.

Ela destaca que ama impulsionar mulheres para participar desse esporte, e está muito feliz e animada com essa vinda ao Brasil e para participar da Medieval Experience.

Estou muito feliz de ajudar esse projeto em São Paulo, que inspira pessoas a conhecerem e participarem do esporte. É uma oportunidade de fortalecer a comunidade de combates medievais, mostrar a cultura do esporte e incentivar mais pessoas a se envolverem.

Segundo os organizadores, o HMB está crescendo no Brasil e mais de 6 mil pessoas já resgataram ingressos gratuitos para prestigiar a Medieval Experience Brasil, que ocorre neste sábado e domingo, das 11h às 21h, no Modelódromo do Ibirapuera, em São Paulo.