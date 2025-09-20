Ceará e Bahia empatam em duelo de chances perdidas no Brasileirão
Neste sábado, Ceará e Bahia empataram em 1 a 1, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Lourenço abriu o placar para o Vozão, enquanto Willian José empatou para o Bahia, no segundo tempo. Ambas as equipes tiveram boas oportunidades para vencer, mas pararam nos goleiros.
Com o resultado, o Ceará chega aos 28 pontos, ficando na 11ª colocação. O Bahia, por sua vez, vai a 37, na sexta posição.
Na próxima rodada, o Ceará encara o São Paulo, no dia 29. Já o Bahia enfrenta o Vasco na próxima quarta-feira.
Chances perdidas e goleiros inspirados
O jogo foi aberto desde o início, com as duas equipes buscando abrir o placar. O primeiro tempo foi equilibrado e quase terminou sem gols, com ambos os times errando finalizações importantes ou parandos nos goleiros.
Com o equilíbrio, um pênalti foi decisivo para abrir o placar. No final da etapa incial, Aylon foi derrubado na área. Lourenço cobrou a penalidade e ainda viu Ronaldo defender antes de aproveitar o rebote.
Atrás no jogo, o Bahia voltou do intervalo pressionando e criando a maioria das chances, mas Bruno estava inspirado e parou quase todas com boas defesas.
O goleiro do Ceará só não foi capaz de evitar o gol quando Éverton Ribeiro deixou Willian José sozinho para marcar praticamente embaixo da trave.
As equipes seguiram criando depois do empate, mas perderam mais chances. A principal foi quando Vina, já nos minutos finais, ficou cara a cara com Ronaldo, mas o goleiro do Bahia brilhou para garantir a igualdade.
Lances importantes
Passou raspando! A primeira chance de perigo foi do Ceará. Aos 13 minutos, Dieguinho interceptou passe na intermediária e chutou com força. A bola passou perto da trave.
Defesaça! Aos 22, Michel Araújo conduziu pelo campo de ataque e acertou bom chute de longe. Bruno foi bem e espalmou para escanteio.
Bruno de novo! O Bahia encaixou bom contra-ataque e Michel Araújo deixou Willian José na cara de Bruno. O atacante chutou forte rasteiro e viu o goleiro do Vozão fazer boa defesa.
Cruzamento perigoso! O Ceará respondeu aos 33 minutos. Paulo Baya encontrou Galeano e recebeu em profundidade do paraguaio. O cruzamento rasteiro tinha endereço em Aylon, mas foi interceptado por Ramos Mingo.
1x0. Aos 45, Lourenço deu lindo lançamento e ia deixando Aylon cara a cara com o goleiro Ronaldo. Santiago Arias chegou atropelando o camisa 11 do Ceará e cometeu pênalti. Na cobrança, Lourenço viu Ronaldo defender, mas aproveitou o rebote e mandou para as redes.
Ronaldo defende. Logo no início da segunda etapa, Galeano teve oportunidade e chutou forte da entrada da área, mas no meio do gol. O goleiro do Bahia pegou com segurança.
1x1. Aos dez minutos, Sanabria cortou da esquerda para o meio e deu passe em profundidade para Éverton Ribeiro. O camisa 10 do Bahia rolou para o lado e deixou Willian José na boa para empatar.
Bahia pressiona! Os visitantes chegaram mais uma vez com perigo depois de empatar. Kayky fintou pela direita e tocou para Jean Lucas bater de primeira. Bruno fez boa defesa.
Bruno mais uma vez! Éverton Ribeiro achou bom cruzamento por trás da zaga e Sanabria chegou cabeceando. Bruno, mais uma vez, fez boa defesa.
Chance inacreditável! Aos 47, Vina roubou a bola na frente da área, saiu cara a cara com Ronaldo, mas o goleiro do Bahia fez defesa milagrosa para garantir o empate.
Ficha técnica
Ceará 1 x 1 Bahia
Campeonato Brasileiro - 24ª rodada
Data: 20/09/2025 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Castelão, no Ceará (CE)
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Gol: Lourenço, aos 47' do 1º tempo (CEA); Willian José, aos 10' do 2º tempo (BAH)
Amarelos: Fernando Sobral, Fernandinho e Aylon (CEA); Tiago (BAH)
Ceará: Bruno; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral (Vinícius Zanocelo), Dieguinho (Lucas Lima) e Lourenço (Vina); Paulo Baya (Fernandinho), Galeano e Aylon (Pedro Henrique). Técnico: Léo Condé.
Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Santiago Ramos e Luciano Juba; Nicolás Acevedo (Rodrigo Nestor); Michel Araújo (Kayky), Éverton Ribeiro (Rezende), Jean Lucas e Mateo Sanabria (Iago); Willian José (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.