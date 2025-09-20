Ceará sai na frente, mas Bahia busca o empate em clássico pelo Brasileirão
Neste sábado, Ceará e Bahia ficaram no empate de 1 a 1, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O Vozão saiu na frente, com Lourenço, mas o Tricolor buscou a igualdade com Willian José.
Situação da Tabela
- Ceará: 11º colocado, com 28 pontos
- Bahia: 6º colocado, com 37 pontos
? Resumo do jogo
?? CEARÁ 1 x 1 BAHIA ???
? Competição: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
?? Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
? Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)
? Horário: 18h30 (de Brasília)
? Cartões Amarelos: Fernando Sobral, Aylon e Fernandinho (Ceará); Tiago (Bahia)
? Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
- Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Gols
- ? Lourenço, aos 46? do 1ºT (Ceará)
- ? Willian José, aos 10? do 2ºT (Bahia)
Ceará
Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral (Vinícius Zanocelo), Dieguinho (Lucas Lima) e Lourenço (Vina); Paulo Baya (Fernandinho), Galeano e Aylon (Pedro Henrique).
Técnico: Léo Condé
Bahia
Ronaldo; Santi Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas, Michel Araújo (Kayky) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Sanabria e Willian José (Tiago).
Técnico: Rogério Ceni
Como foi o jogo
O Ceará até começou o jogo pressionado, mas demorou para conseguir balançar as redes. O time só abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo. Aylon recebeu lançamento de Lourenço e foi derrubado na área por Arias. O árbitro, então, marcou pênalti. Na cobrança, Lourenço parou em Ronaldo, mas o volante conseguiu pegar o rebote e marcar o gol.
O Bahia buscou o empate aos 10 minutos do segundo tempo. Everton Ribeiro foi acionado pela esquerda da área e cruzou rasteiro para Willian José, que só teve o trabalho de empurrar para a mata vazia.
Nos acréscimos, Vina teve uma chance de ouro para dar a vitória ao Ceará. O meia aproveitou a sobra e saiu cara a cara com Ronaldo, que fez grande defesa. A bola ainda bateu na trave antes de ser afastada pela defesa do Tricolor.
Próximos jogos
Ceará
- São Paulo x Ceará (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 29 de setembro (segunda-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Bahia
- Vasco x Bahia (16ª rodada do Campeonato Brasileiro - jogo atrasado)
Data e horário: 24 de setembro (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)