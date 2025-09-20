Topo

Esporte

Ceará sai na frente, mas Bahia busca o empate em clássico pelo Brasileirão

20/09/2025 20h29

Neste sábado, Ceará e Bahia ficaram no empate de 1 a 1, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O Vozão saiu na frente, com Lourenço, mas o Tricolor buscou a igualdade com Willian José.

Situação da Tabela

  • Ceará: 11º colocado, com 28 pontos

  • Bahia: 6º colocado, com 37 pontos

? Resumo do jogo

?? CEARÁ 1 x 1 BAHIA ???

? Competição: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

?? Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

? Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: 18h30 (de Brasília)

? Cartões Amarelos: Fernando Sobral, Aylon e Fernandinho (Ceará); Tiago (Bahia)

? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

  • Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

  • Assistentes: Bruno Boschilia (PR)  e Schumacher Marques Gomes (PB)

  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols

  • ? Lourenço, aos 46? do 1ºT (Ceará)

  • ? Willian José, aos 10? do 2ºT (Bahia)

Ceará

Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral (Vinícius Zanocelo), Dieguinho (Lucas Lima) e Lourenço (Vina); Paulo Baya (Fernandinho), Galeano e Aylon (Pedro Henrique).

Técnico: Léo Condé

Bahia

Ronaldo; Santi Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas, Michel Araújo (Kayky) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Sanabria e Willian José (Tiago).

Técnico: Rogério Ceni

Como foi o jogo

O Ceará até começou o jogo pressionado, mas demorou para conseguir balançar as redes. O time só abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo. Aylon recebeu lançamento de Lourenço e foi derrubado na área por Arias. O árbitro, então, marcou pênalti. Na cobrança, Lourenço parou em Ronaldo, mas o volante conseguiu pegar o rebote e marcar o gol.

O Bahia buscou o empate aos 10 minutos do segundo tempo. Everton Ribeiro foi acionado pela esquerda da área e cruzou rasteiro para Willian José, que só teve o trabalho de empurrar para a mata vazia.

Nos acréscimos, Vina teve uma chance de ouro para dar a vitória ao Ceará. O meia aproveitou a sobra e saiu cara a cara com Ronaldo, que fez grande defesa. A bola ainda bateu na trave antes de ser afastada pela defesa do Tricolor.

Próximos jogos

Ceará

  • São Paulo x Ceará (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 29 de setembro (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

    Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Bahia

  • Vasco x Bahia (16ª rodada do Campeonato Brasileiro - jogo atrasado)

    Data e horário: 24 de setembro (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

    Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Após derrota do Atlético-MG, Alan Franco desabafa: "Falar menos e trabalhar mais"

Santa Cruz segura empate contra Maranhão e avança à final da Série D

Londrina cede empate ao Caxias pela Série C

Renato Gaúcho exalta entrega e defende estratégia do Fluminense em vitória

Avaí busca forças no fim e arranca empate contra a Ferroviária pela Série B

Amazonas supera Volta Redonda em duelo direto e respira na luta contra o descenso na Série B

Avaí busca empate no fim contra a Ferroviária pela Série B

Botafogo supera expulsão no 1º tempo, vence Atlético-MG e entra no G-4 do Brasileirão

Amazonas bate Volta Redonda e volta a vencer na Série B

Botafogo vence Atlético-MG e dorme no G4 do Brasileirão

Pressionados, Ceará e Bahia mantêm posições e ficam contentes com empate na Arena Castelão