Casemiro faz gol e é expulso na vitória do United sobre o Chelsea no Inglês

O Manchester United aproveitou o fator casa e uma expulsão do rival logo no início do jogo para vencer o clássico contra o Chelsea por 2 a 1 neste sábado no Old Trafford pela quinta rodada da Premier League e amenizar um pouco o péssimo momento que atravessa. O brasileiro Casemiro marcou o segundo gol do United, mas foi expulso no fim do primeiro tempo, o que deu ânimo ao rival, que parecia abatido com 2 a 0 e um jogador a menos até aquele momento.

O United, do técnico Rubén Amorim, chegou aos 7 pontos e ao nono posto no campeonato. O triunfo reabilitou o time após a derrota por 3 a 0 no dérbi de Manchester na rodada anterior. Com uma campanha medíocre na temporada passada, o United não disputa nenhuma copa europeia. Além disso, o time já foi eliminado na Copa da Liga Inglesa, ao cair diante do Grimsby Town, time da quarta divisão.

O Chelsea perdeu sua invencibilidade no Inglês, permanece com 9 pontos e ocupa agora a sexta posição. Foi sua segunda derrota seguida do time do técnico Enzo Maresca, depois do 3 a 1 diante do Bayern de Munique na estreia da Champions League no meio da semana.

O clássico teve um lance logo aos 4 minutos que condicionou todo o primeiro tempo. Após longo lançamento do goleiro Bayindir e casquinha de Sesko, Mbeumo apareceu livre em velocidade na frente da área do Chelsea. O goleiro Sanchez deixou o gol, fez falta no atacante do United e foi expulso.

O atacante brasileiro Estêvão, que tinha mais uma chance para tentar marcar seu primeiro gol pelo Chelsea, foi sacrificado e deu lugar ao goleiro Jorgensen. O atacante português Pedro Neto também saiu para a entrada do defensor Adarbioyo. Com um jogador a menos e com o ataque desfigurado, o Chelsea ficou atordoado, tentando se defender e sem forças para agredir o rival.

Aos 14 minutos, o português Bruno Fernandes superou o esquema defensivo rival e abriu o placar ao surgir livre diante do goleiro Jorgensen. Sete minutos depois, nova substituição no Chelsea. Cole Palmer, com problema físico, deu lugar ao brasileiro Andrey Santos.

O United dominava as ações e chegou ao segundo gol após um levantamento e bate rebate na área do Chelsea. O brasileiro Casemiro, que foi reserva contra o City na rodada anterior, marcou de cabeça. O volante, porém, trouxe o Chelsea de volta ao jogo ao tomar o segundo amarelo e ser expulso aos 50 minutos do segundo tempo. O Manchester United foi para o intervalo com 2 a 0 no placar, mas sem a vantagem de um homem a mais.

Após ser envolvido na primeira etapa, o Chelsea voltou com outra postura para o segundo tempo. Passou a ter mais posse de bola e conseguia ameaçar o gol do United. Aos 18, Fofana marcou de cabeça, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 35, também de cabeça, Chalobah mandou para as redes e desta vez o gol foi validado. O Chelsea até buscou o empate, mas esgotado fisicamente foi incapaz de marcar novamente.

Na próxima rodada, o United tenta dar sequência em sua reabilitação diante do Bretford no sábado, no estádio do rival. No mesmo dia, o Chelsea recebe o Brighton.

Confira os resultados deste sábado da Premier League:

Liverpool 2x1 Everton

Brighton 2x2 Tottenham

Burnley 1x1 Nottingham Forest

West Ham 1x2 Crystal Palace

Wolverhampton 1x3 Leeds