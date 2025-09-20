Campeão do UFC, Alexandre Pantoja cobra duelo entre Poatan e Jon Jones

Atual campeão peso-mosca (57 kg) do UFC, o brasileiro Alexandre Pantoja manifestou publicamente seu desejo de ver uma superluta com potencial para parar o mundo do MMA: um confronto entre Jon Jones e Alex Pereira. Durante participação no podcast 'Overdogs', o lutador carioca questionou por que a organização não aproveitou o momento em que em que 'Bones' desafiou o striker paulista.

A possível luta entre os atletas voltou a ganhar força recentemente - com Brendan Schaub também se mostrando adepto ao duelo -, quando 'Poatan' sugeriu a possibilidade de subir para os pesados caso seja necessário para se adaptar as mudanças de seu corpo. O paulista retorna ao octógono no dia 4 de outubro, no UFC 320, em Las Vegas (EUA), onde encara Magomed Ankalaev em uma revanche válida pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg). O resultado da disputa pode ser determinante para um eventual movimento de subida de divisão.

"Quando o UFC teve a oportunidade de fazer Poatan vs Jon Jones, por que não fizeram? Façam essa grande luta. Todo mundo quer ver essa luta. Façam acontecer, sabe? Por favor! Por que não fazem isso acontecer? Quando Poatan tinha o cinturão e Jon Jones também, era pra ter acontecido", declarou o campeão dos moscas.

Imbróglio com o UFC

Há um impasse envolvendo Jon Jones e o Ultimate. O veterano irritou Dana White ao anunciar aposentadoria durante as negociações para uma possível luta contra Tom Aspinall. Poucas semanas depois, o norte-americano surpreendeu ao afirmar que havia retornado aos treinos e ao programa antidoping da organização, visando uma vaga no evento especial previsto para junho de 2026, na Casa Branca.

A ideia, no entanto, não parece agradar o mandatário da liga, que já demonstrou publicamente frustração com a indefinição envolvendo o ex-campeão peso-pesado. Com isso, o futuro de uma eventual superluta segue em aberto - ainda que o interesse de nomes de peso, como Pantoja, mantenha o assunto vivo.

