Campeã mundial Pro Júnior, portuguesa Alice Teotônio supera compatriota na final: "Dei o meu melhor"
Na manhã deste sábado, foram conhecidas as três grandes campeãs das principais categorias do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025. Na categoria Pro Júnior, Alice Teotônio superou a concorrência da compatriora Luana Dourado e ergueu o troféu.
"Ainda não me dei conta do momento [risos]. Estou muito feliz, não tenho palavras para descrever este momento", afirmou Alice em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.
Alice Teotônio sabia que teria páreo duro pela frente na decisão da categoria Pro Júnior. A portuguesa enfrentou Luana Dourado, promessa de 16 anos e dona das únicas duas notas 10 do evento.
Alice, porém, seguiu focada em si mesma. Ela conseguiu uma onda de nota 8,5 nos primeiros minutos de bateria. Luana Dourado ainda buscou uma boa onda nos segundos finais, mas não alcançou a pontuação suficiente para superar a compatriota.
Desse modo, Alice sagrou-se campeã mundial Pro Júnior com somatório de 14,50 contra 13,50 de Luana Dourado.
"Eu sabia que precisaria de ondas muito boas, porque conheço a minha adversária. Sei que era uma adversária muito forte, somos amigas também [risos]. Eu tinha certeza que precisaria fazer duas boas ondas, e foi isso que eu fiz. Dei o meu melhor e pronto [risos]", finalizou a portuguesa.
Veja, abaixo, todas as campeãs do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025:
- Profissional: Luna Hardman (BRA)
- Máster: Joselani Amorim (BRA)
- Pro Júnior: Alice Teotônio (POR)
- PCDs: Carla Cunha (Amputadas), Renata Bazone (Deficientes Visuais) e Tiana Viana (Mastectomizadas)
*A reportagem foi convidada pela organização do evento para a cobertura in loco.