Caio Bonfim e Alison dos Santos recebem suas medalhas no Mundial de Atletismo

Na manhã deste sábado, os brasileiros Caio Bonfim e Alison dos Santos voltaram ao Estádio Nacional do Japão, em Tóquio, para a cerimônia de premiação do Mundial de Atletismo. Caio subiu ao lugar mais alto do pódio ao conquistar o ouro nos 20 km da marcha atlética, enquanto Piu recebeu a medalha de prata nos 400 metros com barreiras.

Na noite desta sexta-feira, o marchador de 34 anos conquistou o título de campeão mundial e se tornou o maior medalhista do Brasil na competição. Caio Bonfim venceu com o tempo de 1h18min35s, seguido pelo chinês Zhaozhao Wang (1h18min43s) e pelo espanhol Paul McGrath (1h18min45s).

Ao todo, são quatro medalhas em oito Mundiais disputados: bronze em Londres-2017 e Budapeste-2023 nos 20 km, e a prata nos 35 km, também nesta edição em Tóquio.

Bom dia só para quem é fã do campeão mundial na prova de 20 km da marcha atlética! ? Caio Bonfim, o ídolo de um país inteiro! ???#TimeBrasil #Atletismo pic.twitter.com/x6zP9A5loH ? Time Brasil (@timebrasil) September 20, 2025

Alison dos Santos

Também nesta sexta-feira, Alison dos Santos, o Piu, conquistou a prata nos 400 metros com barreiras, com o tempo de 46s84. Essa foi a segunda medalha do corredor de 25 anos em Mundiais - foi campeão em Eugene-2022 -, além de ter dois pódios olímpicos, com as medalhas de bronze conquistadas em Tóquio-2020 e Paris-2024.

O norte-americano Rai Benjamin foi o campeão, com 46s52, e o catari Abderrahman Samba conquistou o bronze (47s06).

Assim, com as duas medalhas conquistadas nesta sexta-feira, o Brasil chegou a 19 pódios em Mundiais. São três ouros - o primeiro lugar de Caio Bonfim se soma aos títulos de Alison dos Santos, nos 400 metros com barreiras em Eugene-2022, e de Fabiana Murer, no salto com vara, em Pequim-2015.

Até agora, esta também é a melhor campanha do Brasil em Mundiais, com um ouro e duas pratas.