Caio Bonfim diz que perdeu aliança na prova e não sabia que era o líder

Caio Bonfim leva mãos à cabeça após conquistar medalha de ouro na marcha atlética 20km no Mundial de Atletismo Imagem: Jewel SAMAD/AFP
do UOL

Colaboração para o UOL

20/09/2025 00h13

Após ouro na marcha atlética 20 km no Mundial de atletismo no Japão, nesta sexta-feira, Caio Bonfim disse que perdeu a aliança durante a prova e não sabia que ocupava a primeira posição na reta final.

O que aconteceu

O brasileiro percebeu que o acessório havia caído no início da disputa e dedicou a medalha à esposa, como forma de desculpas pelo ocorrido.

A minha aliança caiu no terceiro quilômetro. E eu falei: 'Eu acho que minha esposa só vai me perdoar se eu conseguir ouro'. É pra ela então. Acho que ela vai me perdoar. Eu vou encontrar. Ela mandou mensagem todos os dias. Eu tinha falado no 35km que ela tinha mandado a mensagem. 'Lute por nós, vença por nós'. E ela mandava: 'Medalha de ouro. Acredita'. Caio Bonfim, ao SporTV

Já na reta final, Caio Bonfim não tinha percebido que liderava a prova e precisou verificar no telão sua posição. O marchador achou que estava atrás do japonês Toshikazu Yamanishi, bicampeão mundial e medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio 2020.

Realmente, ainda não caiu a ficha. Eu não sabia que eu estava no ouro. Eu passei o chinês e o espanhol na última volta. Fiz a vinda para o estádio rápido. Quando eu faço a curva e olho aqui na chegada, a faixa, eu falo: 'Ué, no 35 eu fui segundo e não teve faixa. Olhei para o telão: primeiro. Olhei assim e o [japonês Toshikazu] Yamanishi não estava, eu não vi ele entrando no pit line. Eu falei: 'Meu Deus, vou ser campeão do mundo'. Sou campeão do mundo.

