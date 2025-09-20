Caio Bonfim diz que perdeu aliança na prova e não sabia que era o líder

Após ouro na marcha atlética 20 km no Mundial de atletismo no Japão, nesta sexta-feira, Caio Bonfim disse que perdeu a aliança durante a prova e não sabia que ocupava a primeira posição na reta final.

O que aconteceu

O brasileiro percebeu que o acessório havia caído no início da disputa e dedicou a medalha à esposa, como forma de desculpas pelo ocorrido.

A minha aliança caiu no terceiro quilômetro. E eu falei: 'Eu acho que minha esposa só vai me perdoar se eu conseguir ouro'. É pra ela então. Acho que ela vai me perdoar. Eu vou encontrar. Ela mandou mensagem todos os dias. Eu tinha falado no 35km que ela tinha mandado a mensagem. 'Lute por nós, vença por nós'. E ela mandava: 'Medalha de ouro. Acredita'. Caio Bonfim, ao SporTV

Já na reta final, Caio Bonfim não tinha percebido que liderava a prova e precisou verificar no telão sua posição. O marchador achou que estava atrás do japonês Toshikazu Yamanishi, bicampeão mundial e medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio 2020.