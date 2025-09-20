Caio Bonfim celebra medalha de ouro no Mundial de Atletismo: "Não caiu a ficha"

Caio Bonfim se sagrou campeão nos 20km da marcha atlética no Mundial de Atletismo, em Tóquio, nesta sexta-feira, manhã de sábado no Japão. O brasileiro cresceu na reta final da prova, ultrapassou seus rivais e esbanjou vigor para não diminuir a intensidade antes de cruzar a linha de chegada.

Passada a disputa, o brasileiro, que já havia sido medalhista de prata na prova de 20 km das Olimpíadas de Paris, em 2024, e nos 35km da marcha atlética no Mundial de Tóquio, na última semana, admitiu que ainda não tinha noção do feito alcançado nesta sexta-feira.

"Por que falo da minha esposa? Ela mandou mensagem todos os dias, nos 35km falou para eu vencer por nós, ela ficava mandando medalha de ouro, acostuma acredita. Cara, que incrível! Realmente ainda não caiu a ficha, não sabia que eu estava no ouro. Passei o espanhol e o chinês na última volta, entrei rápido no estádio, como sou o segundo, o espanhol e o chinês iam lutar ali, quando olho a faixa ao entrar no estádio, pensei: 'meu Deus, vou ser campeão do mundo'", disse Caio Bonfim ao SporTV.

Durante a prova, o brasileiro chegou a perder a aliança de casamento e até tentou se comunicar com o staff do Mundial de Atletismo, mas as barreiras do idioma impediram que ele conseguisse recuperar o anel.

"Tenho que contar uma história: minha aliança caiu no 3º km. Falei que acho que minha esposa só vai me perdoar se conseguir outro ouro. Fiz umas quatro voltas pedindo pra mulher que estava perto ver minha aliança no chão, acho que ela vai me perdoar, vou encontrar", brincou.

Essa foi a quarta medalha de Caio Bonfim em Mundiais. O brasileiro já havia conquistado o bronze nos 20km da marcha atlética em Londres 2017 e Budapeste 2023, além da prata nos 35km na edição deste ano, em Tóquio.

"Prova muito difícil, 20km é muito intenso, sabia que tinha velocidade, não podia gastar. Fiz os primeiros 6 km bem conservadores para fazer uma prova de 14 km, a partir do 12 º cresci muito, virei o primeiro, depois me passaram, aí depois fui crescendo de novo. Mundial de resiliência. Muito treino, uma equipe muito preparada", concluiu.