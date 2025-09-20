Topo

Esporte

Caio Bonfim celebra medalha de ouro no Mundial de Atletismo: "Não caiu a ficha"

20/09/2025 00h10

Caio Bonfim se sagrou campeão nos 20km da marcha atlética no Mundial de Atletismo, em Tóquio, nesta sexta-feira, manhã de sábado no Japão. O brasileiro cresceu na reta final da prova, ultrapassou seus rivais e esbanjou vigor para não diminuir a intensidade antes de cruzar a linha de chegada.

Passada a disputa, o brasileiro, que já havia sido medalhista de prata na prova de 20 km das Olimpíadas de Paris, em 2024, e nos 35km da marcha atlética no Mundial de Tóquio, na última semana, admitiu que ainda não tinha noção do feito alcançado nesta sexta-feira.

"Por que falo da minha esposa? Ela mandou mensagem todos os dias, nos 35km falou para eu vencer por nós, ela ficava mandando medalha de ouro, acostuma acredita. Cara, que incrível! Realmente ainda não caiu a ficha, não sabia que eu estava no ouro. Passei o espanhol e o chinês na última volta, entrei rápido no estádio, como sou o segundo, o espanhol e o chinês iam lutar ali, quando olho a faixa ao entrar no estádio, pensei: 'meu Deus, vou ser campeão do mundo'", disse Caio Bonfim ao SporTV.

Durante a prova, o brasileiro chegou a perder a aliança de casamento e até tentou se comunicar com o staff do Mundial de Atletismo, mas as barreiras do idioma impediram que ele conseguisse recuperar o anel.

"Tenho que contar uma história: minha aliança caiu no 3º km. Falei que acho que minha esposa só vai me perdoar se conseguir outro ouro. Fiz umas quatro voltas pedindo pra mulher que estava perto ver minha aliança no chão, acho que ela vai me perdoar, vou encontrar", brincou.

Essa foi a quarta medalha de Caio Bonfim em Mundiais. O brasileiro já havia conquistado o bronze nos 20km da marcha atlética em Londres 2017 e Budapeste 2023, além da prata nos 35km na edição deste ano, em Tóquio.

"Prova muito difícil, 20km é muito intenso, sabia que tinha velocidade, não podia gastar. Fiz os primeiros 6 km bem conservadores para fazer uma prova de 14 km, a partir do 12 º cresci muito, virei o primeiro, depois me passaram, aí depois fui crescendo de novo. Mundial de resiliência. Muito treino, uma equipe muito preparada", concluiu.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Fonseca encanta com sua direita e se torna mais jovem a vencer na Laver Cup

Caio perde aliança, pede perdão à mulher, agradece aos pais e se emociona ao falar dos filhos

Caio Bonfim diz que perdeu aliança na prova e não sabia que era o líder

Caio Bonfim celebra medalha de ouro no Mundial de Atletismo: "Não caiu a ficha"

Caio Bonfim se torna o maior medalhista brasileiro em mundiais de atletismo

Caio Bonfim é ouro na Marcha Atlética de 20 km e bate recorde de medalhas em Mundiais

Ex-técnico da seleção, Lazaroni é operado após sangramento no nariz

Caio Bonfim brilha e conquista ouro nos 20 km da marcha atlética no Mundial

Caio Bonfim é ouro na marcha atlética 20 km no Mundial de Atletismo

Desafio no VAR: Comercial perde recurso, sofre empate do XV, e torcida invade campo

Conmebol define arbitragem dos jogos de volta das quartas da Libertadores