Brasil goleia Paraguai e encara a Polônia na final da Copa das Nações de futsal

20/09/2025 22h42

A Seleção Brasileira de futsal está na final da Copa das Nações. No Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, neste sábado, o Brasil venceu o Paraguai por 5 a 0 pela semifinal.

A Amarelinha contou com gols de Lucão, Marcel, Pito, Damian (contra) e Fabinho.

Final marcada!

Na decisão, a Seleção Brasileira vai enfrentar a Polônia, que venceu a França por 3 a 2 neste sábado.

A grande final está marcada para este domingo (21), novamente no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

