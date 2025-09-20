Brasil goleia Paraguai e encara a Polônia na final da Copa das Nações de futsal
A Seleção Brasileira de futsal está na final da Copa das Nações. No Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, neste sábado, o Brasil venceu o Paraguai por 5 a 0 pela semifinal.
A Amarelinha contou com gols de Lucão, Marcel, Pito, Damian (contra) e Fabinho.
Final marcada!
Na decisão, a Seleção Brasileira vai enfrentar a Polônia, que venceu a França por 3 a 2 neste sábado.
A grande final está marcada para este domingo (21), novamente no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.