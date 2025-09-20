Topo

Esporte

Brasil goleia Guatemala em amistoso de futebol de areia

20/09/2025 19h29

Neste sábado, a Seleção Brasileira de futebol de areia venceu a Guatemala por 5 a 0, no Complexo Desportivo Greenfield, na Cidade da Guatemala. Os gols foram marcados por Willian (2), Artur, Teleco e Túlio.

A partida marcou o segundo duelo de uma série de três entre Brasil e Guatemala. O primeiro, disputado na quinta-feira, terminou com vitória brasileira por 7 a 1. Já o último será realizado neste domingo, às 13h (de Brasília).

O jogo

Os dois primeiros períodos foram marcados pelo equilíbrio e, apesar de o Brasil ser tecnicamente superior, a equipe encarou uma grande defesa da Guatemala. Túlio abriu o placar no primeiro tempo, e Artur ampliou na segunda etapa.

No último período, a Guatemala tentou buscar o resultado, se abriu e o Brasil conseguiu golear. O goleiro Teleco marcou o terceiro, e o pivô Willian fez dois golaços para fechar o placar.

Willian celebra gols

O pivô foi o destaque da partida e celebrou os gols, explicando que o treinamento de Marco Octavio dá espaço para lances bonitos e golaços.

"Muito feliz pela vitória e pelos gols. A gente sabe que todas as seleções que enfrentarem o Brasil vão dar o seu máximo e, por isso, os jogos serão sempre difíceis. Mas a gente teve tranquilidade e conseguimos uma boa vitória", comentou Willian, que explicou o lance do golaço.

"Foi uma jogada que a gente sempre treina com o professor Marco Octavio. Fizemos uma boa troca de passes pelo alto e fui feliz em pegar bem na bola na conclusão", completou.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Amazonas supera Volta Redonda em duelo direto e respira na luta contra o descenso na Série B

Avaí busca empate no fim contra a Ferroviária pela Série B

Botafogo supera expulsão no 1º tempo, vence Atlético-MG e entra no G-4 do Brasileirão

Amazonas bate Volta Redonda e volta a vencer na Série B

Botafogo vence Atlético-MG e dorme no G4 do Brasileirão

Pressionados, Ceará e Bahia mantêm posições e ficam contentes com empate na Arena Castelão

Ceará e Bahia empatam em duelo de chances perdidas no Brasileirão

Ceará sai na frente, mas Bahia busca o empate em clássico pelo Brasileirão

Botafogo supera metade do jogo com um a menos e vence Atlético em casa

Corinthians desembarca em Recife para pegar o Sport

De olho na Libertadores, Palmeiras terá time todo reserva contra Fortaleza