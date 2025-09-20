Brasil goleia Guatemala em amistoso de futebol de areia
Neste sábado, a Seleção Brasileira de futebol de areia venceu a Guatemala por 5 a 0, no Complexo Desportivo Greenfield, na Cidade da Guatemala. Os gols foram marcados por Willian (2), Artur, Teleco e Túlio.
A partida marcou o segundo duelo de uma série de três entre Brasil e Guatemala. O primeiro, disputado na quinta-feira, terminou com vitória brasileira por 7 a 1. Já o último será realizado neste domingo, às 13h (de Brasília).
O jogo
Os dois primeiros períodos foram marcados pelo equilíbrio e, apesar de o Brasil ser tecnicamente superior, a equipe encarou uma grande defesa da Guatemala. Túlio abriu o placar no primeiro tempo, e Artur ampliou na segunda etapa.
No último período, a Guatemala tentou buscar o resultado, se abriu e o Brasil conseguiu golear. O goleiro Teleco marcou o terceiro, e o pivô Willian fez dois golaços para fechar o placar.
Willian celebra gols
O pivô foi o destaque da partida e celebrou os gols, explicando que o treinamento de Marco Octavio dá espaço para lances bonitos e golaços.
"Muito feliz pela vitória e pelos gols. A gente sabe que todas as seleções que enfrentarem o Brasil vão dar o seu máximo e, por isso, os jogos serão sempre difíceis. Mas a gente teve tranquilidade e conseguimos uma boa vitória", comentou Willian, que explicou o lance do golaço.
"Foi uma jogada que a gente sempre treina com o professor Marco Octavio. Fizemos uma boa troca de passes pelo alto e fui feliz em pegar bem na bola na conclusão", completou.