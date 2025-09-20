Topo

Esporte

Braga ameaça acionar Botafogo na Fifa por dívida de rescisão do técnico Arthur Jorge

Rio de Janeiro

20/09/2025 09h30

O Sporting Braga vai acionar a Fifa contra o Botafogo por causa de uma dívida relacionada ao pagamento da multa rescisória do técnico Arthur Jorge, que deixou o clube português em abril de 2024 para assumir o conjunto do Rio de Janeiro.

A dívida do Botafogo corresponde a 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões), valor da segunda parcela que não foi depositada, o que representa metade do valor da multa para liberar o treinador, segundo a ESPN Brasil.

Há um mês os dirigentes do Braga cobram os botafoguenses, sem obterem resposta. Assim, a decisão foi buscar a Fifa, órgão máximo do futebol mundial, para resolver o litígio e receber o valor devido.

Esta não é a primeira vez que o Braga cobra a dívida do Botafogo, que já havia atrasado o pagamento da primeira parcela, no mesmo valor, no ano passado. O depósito só foi realizado após os portugueses também ameaçarem ir à Fifa.

Arthur Jorge já deixou o clube alvinegro e desde janeiro lidera o Al Rayyan, do Catar. O comandante português foi disputado por clubes do exterior após conquistar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024.

No início de agosto, com quatro meses de atraso, o Botafogo publicou seu balanço financeiro relativo ao exercício fiscal de 2024 com um prejuízo R$ 299,98 milhões - no ano fiscal de 2023, o saldo negativo foi de R$ 56,03 milhões.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Braga ameaça acionar Botafogo na Fifa por dívida de rescisão do técnico Arthur Jorge

Rafael Fiziev se lesiona e está fora da luta contra Charles do Bronx no UFC Rio

Renovação emperra, e Vini Jr. tem futuro indefinido no Real, diz jornal

João Fonseca vence Cobolli e conquista primeiro ponto do Time Mundo na Laver Cup

Novo GSP? Treinador compara Merab Dvalishvili a lendário campeão do UFC

Ceará e Bahia fazem duelo de opostos marcado por desfalques e pressão no Brasileirão

Classificação do GP do Azerbaijão de F1 2025: veja onde assistir

Goiás recebe o lanterna Paysandu de olho na liderança da Série B

Ex-UFC surpreende ao sugerir possível rival para o retorno de Conor McGregor

Quanto tempo Neymar demora para se recuperar de lesão? Veja o histórico

Palmeiras tenta ampliar sequência positiva em casa no Brasileiro contra o pior visitante