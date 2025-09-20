Topo

Esporte

Botafogo x Atlético-MG: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Estádio Nilton Santos recebe a partida deste sábado - Wagner Meier/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

20/09/2025 05h30

Botafogo e Atlético-MG entram em campo na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Botafogo tenta se recuperar do empate com gosto de derrota no meio de semana. Em jogo atrasado da 12ª rodada, o Glorioso abriu 3 a 0 diante do Mirassol, mas levou o empate em 16 minutos no segundo tempo.

Já o Atlético-MG tem três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos e quer retomar o caminho das vitórias. A equipe de Sampaoli empatou em 1 a 1 com o Santos na rodada passada.

Botafogo x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

