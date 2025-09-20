Topo

Botafogo supera metade do jogo com um a menos e vence Atlético em casa

Santi marca e comemora com Montoro durante partida entre Botafogo x Atlético-MG pelo Brasileirão - Jorge Rodrigues/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL

20/09/2025 20h29

O Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Santi Rodríguez marcou de cabeça após assistência de Montoro. Foi o primeiro gol do uruguaio pelo Botafogo.

Com o resultado, o Glorioso chegou aos 39 pontos na 4ª posição da tabela. É a mesma pontuação do Mirassol (5º) que ainda joga na rodada. Já o Atlético permanece com 25 pontos na 13ª colocação.

O próximo compromisso do Botafogo é na quarta, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontece em Porto Alegre.

Também na quarta-feira, o Atlético tem uma decisão. A equipe mineira recebe o Bolívar pelo jogo de volta das quartas da Sul-Americana após o resultado de 2 a 2 em La Paz.

Como foi o jogo

Galo cria chances e pressiona Botafogo. Quem começou levando perigo foi a equipe carioca, mas Hulk e Reinier entraram no jogo para criar as melhores oportunidades. Linck, duas vezes, e a trave, impediram que o gol saísse.

Mandantes ficam com um a menos. No fim do primeiro tempo, o atacante Chris Ramos se enroscou com Igor Gomes na área e deu uma cotovelada no adversário antes da bola entrar em jogo. Após checagem no VAR, Flávio Rodrigues de Souza mostrou o vermelho imediato ao espanhol. A partida se mostrou muito física com outros cinco cartões amarelos distribuídos somente em 45 minutos.

Cenário muda no segundo tempo. O time de Ancelotti precisou de poucos minutos para virar a chave e conquistar a vantagem. Em ótima jogada de Montoro pela esquerda, Santi Rodríguez surgiu na área para abrir o placar de cabeça. O Atlético pareceu sentir o golpe, recuou e passou a ser dominado.

Atlético não consegue aproveitar jogador a mais. Mesmo com a vantagem numérica em campo, o Galo sofreu para furar a defesa do Botafogo. A posse de bola cresceu com o Galo no decorrer do jogo, mas diferentemente da primeira etapa, poucas chances de perigo foram criadas.

Lances de destaque

Pra fora! Da intermediária, Montoro lançou para Vitinho, que apareceu em ótima condição de finalizar. O lateral tentou de primeira e acabou desperdiçando.

Linck defende. Hulk arriscou um belo chute com efeito e Léo Linck se esticou todo para mandar para escanteio.

Linck de novo. Hulk cobrou escanteio aberto e Reinier subiu na altura da segunda trave para cabecear em direção ao chão, buscando o canto. O goleiro do Botafogo espalmou para evitar o gol.

Na trave! Reinier finalizou rasteiro após rápida troca de passes com Hulk, mas a bola atingiu a trave. No rebote, Hulk tentou e parou na defesa.

1x0. Logo no primeiro lance da segunda etapa, Santi Rodríguez saltou e cabeceou da marca do pênalti para o gol após passe de Montoro. O argentino recebeu no limite da linha de impedimento para driblar os adversários e garantir uma bela assistência.

Ficha Técnica
Botafogo 1 x 0 Atlético-MG

Campeonato Brasileiro -- 24ª rodada
Data e horário: 20 de setembro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Luiz Alberto Andrini
VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelos: Marlon, Santi Rodríguez, Marçal, Montoro (BOT); Lyanco, Hulk (CAM)
Cartão vermelho: Chris Ramos (BOT)

Gols: Santi Rodríguez (2'/2ºT)

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Marçal; Newton e Marlon Freitas; Santi Rodríguez (Allan), Montoro (Cuiabano) e Savarino (Joaquín Correa); Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti

Atlético-MG: Éverson; Lyanco (Scarpa), Júnior Alonso e Vitor Hugo; Natanael (Bernard), Fausto Vera, Alan Franco e Caio Paulista (Guilherme Arana); Reinier (Biel) e Igor Gomes (Rony); Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli

