Botafogo vence Atlético-MG e dorme no G4 do Brasileirão

O Botafogo está de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Glorioso venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Brasileirão. O único gol da partida foi marcado por Santi Rodríguez.

Situação da tabela

Com o resultado, o Botafogo subiu para a quarta posição do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 39 pontos do Mirassol. A equipe carioca dorme no G4, mas pode perder a posição neste domingo, às 16h (de Brasília), quando o time paulista recebe o Juventude. Por sua vez, o Atlético-MG segue na 13ª posição, com 25.

? Resumo do jogo



?? Botafogo 1 x 0 Atlético-MG ?

? Competição: Campeonato Brasileiro - 24ª Rodada



?? Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro (RJ)



? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 18h30 (de Brasília)

? Cartões Amarelos: Marçal, Marlon Freitas, Santiago Rodríguez, Montoro, Léo Linck (Botafogo); Lyanco, Hulk (Atlético-MG)



? Cartão Vermelho: Chris Ramos (Botafogo)

Gols

? Botafogo: Santiago Rodríguez, aos 2' do 2ºT

Escalações

?? Botafogo



Léo Linck; Vitinho, Kaio, Alexander Barboza e Marçal; Marlon Freitas, Newton e Montoro (Cuiabano); Savarino (Joaquín Correa), Santiago Rodríguez (Allan) e Chris Ramos



Técnico: Davide Ancelotti

? Atlético-MG



Everson; Natanael, Lyanco (Gustavo Scarpa), Junior Alonso e Caio Paulista (Guilherme Arana); Fausto Vera, Alan Franco e Igor Gomes (Rony); Reinier (Biel) e Hulk



Técnico: Jorge Sampaoli

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi um retrato fiel da rivalidade entre os finalistas da última Libertadores: tenso, físico e de poucas chances claras. O Botafogo teve a principal oportunidade em um cruzamento de Montoro que Vitinho, livre na área, finalizou para fora de forma inacreditável. O Atlético-MG respondeu com perigo, principalmente com Hulk, que obrigou o goleiro Léo Linck a fazer uma defesa espetacular em cobrança de falta, e com Reinier, que acertou a trave em tabela com o camisa 7.

O clima esquentou com discussões e cartões para os dois lados. E o golpe mais duro para o Botafogo veio aos 45 minutos. Após revisão no VAR, o atacante Chris Ramos foi expulso por uma cotovelada em Igor Gomes. Ir para o vestiário com 0 a 0 no placar e um jogador a menos parecia um prenúncio de uma segunda etapa de sofrimento.

Mas o que se viu na volta do intervalo foi um time com o espírito renovado. E logo aos 2 minutos, a surpresa que mudou o jogo. Montoro fez grande jogada pela esquerda, driblou o marcador e cruzou na medida para Santiago Rodríguez. O uruguaio subiu com estilo e cabeceou no ângulo de Everson. A assistente marcou impedimento, mas após uma tensa checagem do VAR, o gol foi validado. Explosão de alegria no Nilton Santos: mesmo com dez, o Botafogo estava na frente.

O que se seguiu foi um manual de como se defender com bravura. Com a vantagem no placar e a desvantagem numérica, o Botafogo se fechou em um ferrolho defensivo. O Atlético-MG, com a posse de bola, pressionou de todas as formas, mas parou na grande atuação da zaga alvinegra e nas intervenções seguras do goleiro Léo Linck. A imagem da partida foi a entrega total dos jogadores, simbolizada pelo choque de cabeça entre Marçal e o próprio Santi Rodríguez, que seguiram em campo mesmo após o atendimento. O Galo ainda teve uma chance de ouro com Hulk no fim, mas o atacante mandou para fora.

Próximos jogos

Botafogo

Visita o Grêmio pelo jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão, na Arena, às 19h30 desta quarta-feira (24).

Atlético-MG

Recebe o Bolívar pelo jogo de volta das quartas da Sul-Americana, às 19h desta quarta-feira (24).