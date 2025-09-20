Topo

Botafogo e Atlético-MG voltam ao Nilton Santos para 'entrar nos eixos' na temporada

20/09/2025 06h30

Botafogo e Atlético-MG vão se enfrentar neste sábado no Estádio Nilton Santos, a partir das 18h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro para 'entrar nos eixos' neste restante de ano. Eles vão reeditar a grande final da Copa Libertadores do ano passado, porém, num momento bem diferente. Ambos curtem uma instabilidade e, coincidentemente, no meio de semana sofreram empates com a nítida sensação de derrota.

O clima é turbulento no Botafogo, pressionado pela torcida após empate decepcionante por 3 a 3 com o Mirassol. Vencia o primeiro tempo por 3 a 0, mas cedeu o empate nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, em jogo atrasado do Brasileirão, onde se mantém em quinto lugar, com 36 pontos, três atrás do próprio Mirassol (39), que abre o G-4.

Temendo uma represália dos torcedores, a direção botafoguense reforçou a segurança, na sexta-feira, no CT Espaço Lonier, onde se viu viaturas da polícia e muitos seguranças particulares. Enquanto isso, o técnico Davide Ancelotti tenta encontrar as razões por tanta instabilidade e erros defensivos do time.

"Agora posso dar mais continuidade ao time, pois conheço mais o elenco, mas vou colocar o que eu achar melhor para ganhar. Se tiver que mudar depois em algumas posições, vamos mudar. Agora que temos apenas o Brasileirão pela frente, vamos manter um time titular sempre", disse Ancelotti.

Newton pode ser novidade no meio-campo, caso Danilo não esteja à disposição. O titular foi substituído contra o Mirassol por conta de um incômodo muscular e preocupa. Allan também é opção. No mais o time será o mesmo que empatou com o Mirassol dentro do Engenhão. Mesmo porque a lista de lesionados é grande: Neto, Artur, Arthur Cabral, Bastos, Barrera e Nathan Fernandes.

O Atlético-MG também tem problemas, afinal não vence há cinco partidas e vem de empate por 2 a 2 com o Bolívar, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Vencia por 2 a 0, mas sofreu o empate nos últimos minutos. O jogo de volta vai acontecer na próxima quarta-feira em Belo Horizonte (MG), quando vai precisar vencer para chegar às semifinais.

O time mineiro também busca o primeiro triunfo sob o comando de Jorge Sampaoli para se afastar da zona de rebaixamento. Na última rodada empatou por 1 a 1 com o Santos, na Arena MRV, ocupando a 13ª posição, com 25 pontos, perto do grupo do rebaixamento.

O atacante Hulk, reserva contra o Bolívar, vive a expectativa de aparecer entre os titulares. O ídolo atleticano deve preencher a lacuna deixada por Tomás Cuello, que sofreu uma grave fratura no tornozelo esquerdo e não entra mais em campo em 2025.

O zagueiro Junior Alonso volta a ser opção no Brasileiro após cumprir suspensão. Ao contrário do duelo pela Sul-Americana, quando escalou três zagueiros, Sampaoli deve utilizar apenas dois jogadores no setor, com o paraguaio e Lyanco entre os favoritos. Vitor Hugo deve ficar no banco de reservas.

O volante Alexsander cumpre suspensão depois de receber o terceiro cartão amarelo, com Gabriel Menino e Fausto Vera na disputa pela posição. O zagueiro Ruan Tressoldi, que vem sendo preparado fisicamente para poder estrear, pode ser novidade na lista de relacionados. Em contrapartida, o lateral-direito Saravia, o meia Patrick e o atacante Caio Maia estão entregues ao departamento e não estão à disposição.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG

BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Chris Ramos e Montoro. Técnico: Davide Ancelotti.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Junior Alonso, Lyanco e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

