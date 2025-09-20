Topo

Esporte

Botafogo alfineta Galo após vitória no Brasileiro e relembra Libertadores

Santi marca e comemora com Montoro durante partida entre Botafogo x Atlético-MG pelo Brasileirão - Jorge Rodrigues/AGIF
Santi marca e comemora com Montoro durante partida entre Botafogo x Atlético-MG pelo Brasileirão Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL

20/09/2025 22h29

Nas redes sociais, o Botafogo aproveitou a vitória contra o Atlético-MG neste sábado para relembrar o título da Libertadores de 2024.

O que aconteceu

Assim como aconteceu em Buenos Aires, o Glorioso venceu o Galo com um jogador a mais. Pela 24ª rodada do Brasileiro, a equipe carioca venceu por 1 a 0 com gol de Santi Rodríguez.

Relacionadas

Botafogo supera metade do jogo com um a menos e vence Atlético em casa

Ceará e Bahia empatam em duelo de chances perdidas no Brasileirão

Transmissão dá pau, e Vitória x Fluminense fica 'mudo' durante 25 minutos

Naquela final da Libertadores, em que ganhou por 3 a 1, o Botafogo teve a expulsão de Gregore com 2 minutos de jogo. Dessa vez, Chris Ramos deixou o campo no fim da primeira etapa.

A página oficial do Botafogo logo publicou a recordação. A trilha de "Vale a pena ver de novo" foi editada com imagens dos jogos contra o time mineiro.

Em outra publicação, o Botafogo usou um vídeo de Luiz Henrique, hoje no Zenit, comemorando o título em cima do Galo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Botafogo alfineta Galo após vitória no Brasileiro e relembra Libertadores

Vasco encara Flamengo desfalcado; veja provável escalação

Davide perde trio de ataque para próximo duelo do Botafogo

Após derrota do Atlético-MG, Alan Franco desabafa: "Falar menos e trabalhar mais"

Santa Cruz segura empate contra Maranhão e avança à final da Série D

Londrina cede empate ao Caxias pela Série C

Renato Gaúcho exalta entrega e defende estratégia do Fluminense em vitória

Avaí busca forças no fim e arranca empate contra a Ferroviária pela Série B

Amazonas supera Volta Redonda em duelo direto e respira na luta contra o descenso na Série B

Avaí busca empate no fim contra a Ferroviária pela Série B

Botafogo supera expulsão no 1º tempo, vence Atlético-MG e entra no G-4 do Brasileirão