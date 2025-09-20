Botafogo alfineta Galo após vitória no Brasileiro e relembra Libertadores

Nas redes sociais, o Botafogo aproveitou a vitória contra o Atlético-MG neste sábado para relembrar o título da Libertadores de 2024.

O que aconteceu

Assim como aconteceu em Buenos Aires, o Glorioso venceu o Galo com um jogador a mais. Pela 24ª rodada do Brasileiro, a equipe carioca venceu por 1 a 0 com gol de Santi Rodríguez.

Naquela final da Libertadores, em que ganhou por 3 a 1, o Botafogo teve a expulsão de Gregore com 2 minutos de jogo. Dessa vez, Chris Ramos deixou o campo no fim da primeira etapa.

A página oficial do Botafogo logo publicou a recordação. A trilha de "Vale a pena ver de novo" foi editada com imagens dos jogos contra o time mineiro.

𝐓𝐞𝐦 𝐜𝐨𝐢𝐬𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐦 𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐨! 😉🌟 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Sw6mS3zSWp -- Botafogo F.R. (@Botafogo) September 21, 2025

Em outra publicação, o Botafogo usou um vídeo de Luiz Henrique, hoje no Zenit, comemorando o título em cima do Galo.