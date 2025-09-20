Bidu projeta jogo contra o Sport e destaca foco do Corinthians no Brasileiro

Neste sábado, o Corinthians encerrou sua preparação para o duelo contra o Sport, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após as atividades, o lateral esquerdo Matheus Bidu projetou o embate e ressaltou o foco da equipe na competição.

"Sabemos que este jogo fora de casa é de extrema importância para olharmos para a parte de cima da tabela. Será um jogo muito difícil, a equipe deles está brigando por outros objetivos. Respeitamos o adversário, mas estamos muito focados", afirmou.

Para o duelo, o técnico Dorival terá três "reforços" no meio-campo. Recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Raniele concluiu a transição física. José Martínez, recuperado de lesão, e Breno Bidon, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Fluminense, também foram relacionados.

Por outro lado, o Timão confirmou ausências importantes. O volante Charles, em transição física, e Memphis Depay, com um edema no músculo posterior da coxa direita, ficaram de fora da lista dos relacionados. Os também lesionados Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo) e Rodrigo Garro (lesão na panturrilha direita), e o jovem atacante Gui Negão, suspenso, já eram desfalques certos.

Assim, a provável escalação do Corinthians para encarar o Sport tem: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto.

O Timão, no momento, ocupa o nono lugar da tabela de classificação da Série A e começa a olhar para o G6. A equipe soma 29 pontos, sete a menos que o sexto colocado Bahia.