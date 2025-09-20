Topo

Esporte

Barcelona x Getafe pelo Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

20/09/2025 20h00

O Barcelona terá pela frente o Getafe, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. A partida será às 16h (de Brasília), no Johan Cruyff.

Onde assistir Barcelona x Getafe ao vivo

  • Streaming: Disney +

Como chegam os times para o confronto?

Ambos os times começaram bem a competição. O Barcelona segue invicto e ocupa a segunda posição, com 10 pontos, enquanto Getafe aparece em quinto lugar, com nove.

Histórico do confronto

O Barcelona possui amplo domínio sobre o Getafe no retrospecto geral do confronto. Ao todo, o Barça soma 31 vitórias contra apenas quatro do adversário. Além disso, as equipes empataram entre si 11 vezes.

Prováveis escalações de Barcelona e Getafe

Barcelona

García; Koundé, García, Araújo e Martín; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Raphinha, Rashford e Torres

Técnico: Hansi Flick

Getafe

Sória; Dakonam, Abqar, Duarte e Femenia; Martin, Luis Milla e Arambarri; Rico, Borja Mayoral e Adrián Liso

Técnico: José Bordalás

Arbitragem de Barcelona x Getafe

Não divulgada

Ficha técnica de Barcelona x Getafe

Competição: Campeonato Espanhol

Local: Johan Cruyff

Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Transmissão: Disney +

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Avaí busca empate no fim contra a Ferroviária pela Série B

Botafogo supera expulsão no 1º tempo, vence Atlético-MG e entra no G-4 do Brasileirão

Amazonas bate Volta Redonda e volta a vencer na Série B

Botafogo vence Atlético-MG e dorme no G4 do Brasileirão

Pressionados, Ceará e Bahia mantêm posições e ficam contentes com empate na Arena Castelão

Ceará e Bahia empatam em duelo de chances perdidas no Brasileirão

Ceará sai na frente, mas Bahia busca o empate em clássico pelo Brasileirão

Botafogo supera metade do jogo com um a menos e vence Atlético em casa

Corinthians desembarca em Recife para pegar o Sport

De olho na Libertadores, Palmeiras terá time todo reserva contra Fortaleza

De olho no River, Palmeiras terá time reserva contra o Fortaleza; veja escalações