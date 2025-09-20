Barcelona x Getafe pelo Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo, histórico e escalações
O Barcelona terá pela frente o Getafe, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. A partida será às 16h (de Brasília), no Johan Cruyff.
Onde assistir Barcelona x Getafe ao vivo
- Streaming: Disney +
Como chegam os times para o confronto?
Ambos os times começaram bem a competição. O Barcelona segue invicto e ocupa a segunda posição, com 10 pontos, enquanto Getafe aparece em quinto lugar, com nove.
Histórico do confronto
O Barcelona possui amplo domínio sobre o Getafe no retrospecto geral do confronto. Ao todo, o Barça soma 31 vitórias contra apenas quatro do adversário. Além disso, as equipes empataram entre si 11 vezes.
Prováveis escalações de Barcelona e Getafe
Barcelona
García; Koundé, García, Araújo e Martín; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Raphinha, Rashford e Torres
Técnico: Hansi Flick
Getafe
Sória; Dakonam, Abqar, Duarte e Femenia; Martin, Luis Milla e Arambarri; Rico, Borja Mayoral e Adrián Liso
Técnico: José Bordalás
Arbitragem de Barcelona x Getafe
Não divulgada
Ficha técnica de Barcelona x Getafe
Competição: Campeonato Espanhol
Local: Johan Cruyff
Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)
Transmissão: Disney +