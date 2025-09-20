Avaí busca forças no fim e arranca empate contra a Ferroviária pela Série B

Avaí e Ferroviária empataram por 2 a 2 neste sábado, na Ressacada, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um duelo movimentado e com alternância no marcador, Cléber e Eduardo Brock balançaram as redes para o time catarinense, enquanto Netinho e Fabrício Daniel marcaram para a equipe paulista.

Com o resultado, o Avaí chegou aos 37 pontos e ocupa a 10ª colocação na tabela. Já a Ferroviária, com 32, aparece em 15º lugar, ainda próxima da zona de rebaixamento, que tem Paysandu, Amazonas, Volta Redonda e América-MG.

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio inicial do Avaí, mas quem abriu o placar foi a Ferroviária. Logo aos 9 minutos, Netinho cobrou falta com força, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro César, colocando os visitantes em vantagem e pressionando o time da casa.

A resposta catarinense veio em ritmo forte, com boas oportunidades criadas e até uma bola na trave de Emerson Ramon. A insistência do time da casa teve efeito aos 40 minutos, quando Emerson Ramon cruzou na medida para Cléber subir livre e cabecear para o fundo da rede, deixando tudo igual antes do intervalo.

Na volta do segundo tempo, a Ferroviária surpreendeu ao retomar a frente do marcador logo aos 3 minutos. Após troca de passes pelo meio, Carlão finalizou dentro da área, o goleiro César deu rebote, e Fabrício Daniel apareceu bem posicionado para completar para o gol.

Com a vantagem, a Ferroviária passou a controlar mais o ritmo da partida e dificultou a reação do Avaí, que apostava em cruzamentos e não conseguia encontrar espaços. Quando o jogo se encaminhava para a vitória paulista, o time da casa alcançou o empate aos 44 minutos. Em escanteio pela esquerda, Eduardo Brock se antecipou na primeira trave e desviou de cabeça, definindo o placar em 2 a 2.

Na sequência da competição, a Ferroviária recebe o Goiás na terça-feira, às 21h35, na Arena Fonte Luminosa. O Avaí volta a campo dois dias depois, na quinta-feira, para enfrentar a Chapecoense, às 21h35, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 2 FERROVIÁRIA

AVAÍ - César; Marcos, Wanderson, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo (Thayllon), João Victor (Guilherme Santos), JP (Hygor) e Marquinhos Gabriel; Emerson Santos (Juninho) e Cléber. Técnico: Jair Ventura.

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho (Zé Hugo), Alencar, Netinho (Maycon) e Fabrício Daniel (Tárik); Juninho (Vitor Barreto) e Carlão (Ronaldo). Técnico: Daniel Azambuja (interino).

GOLS - Netinho, aos 10, e Cléber, aos 41 minutos do primeiro tempo; Fabrício Daniel, aos 3, e Eduardo Brock, aos 44 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Ricardo e João Vitor (AVAÍ).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

PÚBLICO - 5.637 torcedores.

RENDA - R$ 100.776,00.

LOCAL - Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC).