Avaí busca empate no fim contra a Ferroviária pela Série B

Neste sábado, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), o Avaí empatou com a Ferroviária por 2 a 2, em partida válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A Ferroviária abriu o placar com Netinho aos dez minutos da etapa inicial, e Cléber empatou aos 41. A equipe paulista tomou à frente com Fabrício Daniel aos quatro do segundo tempo, mas Eduardo Brock garantiu o empate aos 45.

Situação da tabela

Com o empate, o Avaí segue na décima posição, com 37 pontos, seis atrás do Novorizontino, quarto colocado. Já a Ferroviária segue na briga contra a zona de rebaixamento: em 15º lugar, com 32.

? Resumo do jogo



? AVAÍ 2 X 2 FERROVIÁRIA ?

? Competição: Série B - 27ª rodada



?? Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)



? Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)



? Horário: 18h30 (de Brasília)

Gols

? Netinho, aos 10? do 1ºT (Ferroviária)



? Cléber, aos 41? do 1ºT (Avaí)



? Fabrício Daniel, aos 4? do 2ºT (Ferroviária)



? Eduardo Brock, aos 45? do 2ºT (Avaí)

Próximos jogos

Avaí

Visita o Marcílio Dias pela terceira rodada da Copa Santa Catarina, no Estádio Dr. Hercílio Luiz, nesta segunda-feira, às 20h.

Ferroviária

Recebe o Goiás pela 28ª rodada da Série B, na Arena Fonte Luminosa, às 21h35 desta terça-feira.