Atlético-GO vence Remo e engata quinta partida de invencibilidade na Série B

Neste sábado, o Atlético-GO venceu o Remo por 1 a 0, no Baenão, em Belém (PA), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guilherme Romão marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Atlético-GO chegou ao quinto jogo de invencibilidade na competição. No período foram três vitórias (Amazonas, Avaí e Remo) e dois empates (Cuiabá e Novorizontino)

Situação da tabela

O Remo perdeu mais uma chance de se aproximar do G4. A equipe paraense segue na sétima posição, com 39 pontos - quatro a menos que o Novorizontino, quarto colocado. Por sua vez, o Atlético-GO subiu para o oitavo lugar, com 38.

? Resumo do jogo



? REMO 0 X 1 ATLÉTICO-GO ?

? Competição: Série B - 27ª rodada



?? Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)



? Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)



? Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols

? Guilherme Romão, aos 13? do 1ºT (Atlético-GO)

Como foi o jogo?

O Remo começou melhor. Aos sete minutos, Federico Martínez arriscou da entrada da área, mas parou em Marcelo Rangel. Cinco minutos depois, em contra-ataque, o Atlético-GO abriu o placar: após chute de Lelê na trave, Guilherme Romão empurrou para o gol aberto. Aos 45, os mandantes quase empataram; após cruzamento de Sávio, Marrony recebeu sozinho, mas bateu fraco.

A etapa complementar não teve grandes chances. O Atlético-GO criou aos 42 minutos, quando Jean Dias chutou por cima do gol. Devido à má atuação do Remo, os torcedores no Baenão criticaram o técnico António Oliveira. Apesar dos cinco minutos de acréscimo, os mandantes não conseguiram chegar ao empate.

Próximos jogos

Remo

A equipe volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, quando visita o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, pela 28ª rodada da Série B.

Atlético-GO

O Dragão volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30, quando recebe o América-MG, no Antônio Accioly, pela 28ª rodada da Série B.