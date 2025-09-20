Atlético-GO bate Remo em confronto direto e se aproxima do G-4 da Série B

O Remo recebeu o Atlético-GO neste sábado, no Baenão, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e acabou derrotado por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Guilherme Romão, que aproveitou o rebote de uma cabeçada de Lelê na trave. Com o tropeço, o time da casa permaneceu com 39 pontos, na sétima posição na tabela. Os goianos subiram para 38, no nono lugar, se aproximando da briga pelo G-4 - grupo de acesso. Foi o quinto jogo de invencibilidade, enquanto os paraenses vivem jejum de quatro jogos sem vitória em Belém.

No primeiro tempo, o Remo começou pressionando, buscando o ataque com apoio da torcida, mas encontrou dificuldades para criar boas oportunidades. Aos 12 minutos, o Atlético-GO abriu o placar após jogada rápida. Luizão cruzou na área, Lelê cabeceou na trave e Guilherme Romão completou o rebote para o gol.

O visitante ganhou confiança e passou a controlar a posse de bola, enquanto o Remo buscava reação. O time da casa teve algumas oportunidades com Sávio e Pedro Rocha, incluindo uma bola na trave aos 31 minutos, mas não conseguiu igualar o marcador antes do intervalo.

Na etapa final, o Remo manteve a tentativa de pressionar e criou algumas chances, mas não conseguiu transformar a posse em finalizações efetivas. O Atlético-GO explorou contra-ataques e continuou perigoso em velocidade, mas também não conseguiu ampliar o placar. A partida seguiu com o time goiano administrando a vantagem até o apito final.

Na próxima rodada, o Remo visita o Volta Redonda na quarta-feira (24), às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira. O Atlético-GO enfrenta o América-MG na quinta-feira (25), às 21h30, no Estádio Antônio Accioly, em busca de se aproximar do G-4.

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 1 ATLÉTICO-GO

REMO - Marcelo Rangel; Nathan Santos (Marcelinho), Klaus, Reynaldo e Savio (Alan Rodríguez); Caio Vinícius, Jáderson (Tachtsidis) e Régis (Nathan); Marrony (Eduardo Melo), João Pedro e Pedro Rocha. Técnico: António Oliveira.

ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Luizão, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão (Pedro Henrique); Ronald, Kauan (Dudu) e Talisson (Jean Dias); Federico Martínez (Kelvin), Lelê e Yuri (Radsley). Técnico: Rafael Lacerda.

GOL - Guilherme Romão, aos 12 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jáderson, Nathan Santos e Pedro Rocha (Remo); Guilherme Romão, Ronald e Kauan (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Baenão, em Belém (PA).