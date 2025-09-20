Athletico-PR x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Neste domingo, às 19h (de Brasília), o Athletico-PR segue com sua recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. Os paranaenses recebem o Vila Nova, na Arena da Baixada, em Curitiba, visando entrarem no G-4.

Onde assistir Athletico-PR x Vila Nova ao vivo

TV por assinatura : ESPN

: ESPN Streaming: Disney+

Como o Athletico-PR chega para o confronto

Os donos da casa buscam entrar no G4 da competição. O Furacão engatou quatro vitórias seguidas e está há cinco jogos sem perder. A equipe de Odair Hellmann ocupa a sexta posição, com 39 pontos, dois a menos que a Chapeocoense, quarta colocada.

Como o Vila Nova chega para o confronto

Já o Vila Nova espera vencer para encostar no próprio Athletico-PR na tabela. A equipe goiana vem de três empates seguidos e não vence há quatro partidas. Os visitantes ocupam a décima colocação, com 36 pontos.

Histórico de Athletico-PR x Vila Nova

O Athletico-PR nunca venceu o Vila Nova na história. Ao todo, foram disputados apenas três jogos entre as equipes, sendo que um terminou com vitória dos goianos e dois em empate.

Estatísticas de Athletico-PR e Vila Nova

Athletico-PR na Série B

6º colocado (11 vitórias, 6 empates e 9 derrotas)

37 gols marcados

36 gols sofridos

Artilheiros: Renan Peixoto e Kevin Viveros (6 gols)

Vila Nova na Série B

10º colocado (10 vitórias, 6 empates e 10 derrotas)

26 gols marcados

26 gols sofridos

Artilheiro: Gabriel Poveda (5 gols)

Prováveis escalações de Athletico-PR x Vila Nova

Athletico-PR

Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Benavíde, Zapelli, Patrick e Léo Derik; Mendoza, Alan Kardec e Dudu.



Técnico: Odair Hellmann

Vila Nova

Halls; Pedro Romano, Thiago, Weverton e Higor; João Vieira, Igor, Elias, Dodô e Guilherme Parede; Gabriel Poveda



Técnico: Paulo César Turra

Arbitragem

Árbitro : Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) Assistentes : Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG) VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Ficha técnica