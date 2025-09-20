Topo

Esporte

Athletico-PR x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

20/09/2025 20h00

Neste domingo, às 19h (de Brasília), o Athletico-PR segue com sua recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. Os paranaenses recebem o Vila Nova, na Arena da Baixada, em Curitiba, visando entrarem no G-4.

Onde assistir Athletico-PR x Vila Nova ao vivo

  • TV por assinatura: ESPN

  • Streaming: Disney+

Como o Athletico-PR chega para o confronto

Os donos da casa buscam entrar no G4 da competição. O Furacão engatou quatro vitórias seguidas e está há cinco jogos sem perder. A equipe de Odair Hellmann ocupa a sexta posição, com 39 pontos, dois a menos que a Chapeocoense, quarta colocada.

Como o Vila Nova chega para o confronto

Já o Vila Nova espera vencer para encostar no próprio Athletico-PR na tabela. A equipe goiana vem de três empates seguidos e não vence há quatro partidas. Os visitantes ocupam a décima colocação, com 36 pontos.

Histórico de Athletico-PR x Vila Nova

O Athletico-PR nunca venceu o Vila Nova na história. Ao todo, foram disputados apenas três jogos entre as equipes, sendo que um terminou com vitória dos goianos e dois em empate.

Estatísticas de Athletico-PR e Vila Nova

Athletico-PR na Série B

  • 6º colocado (11 vitórias, 6 empates e 9 derrotas)

  • 37 gols marcados

  • 36 gols sofridos

  • Artilheiros: Renan Peixoto e Kevin Viveros (6 gols)

Vila Nova na Série B

  • 10º colocado (10 vitórias, 6 empates e 10 derrotas)

  • 26 gols marcados

  • 26 gols sofridos

  • Artilheiro: Gabriel Poveda (5 gols)

Prováveis escalações de Athletico-PR x Vila Nova

Athletico-PR

Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Benavíde, Zapelli, Patrick e Léo Derik; Mendoza, Alan Kardec e Dudu.

Técnico: Odair Hellmann

Vila Nova

Halls; Pedro Romano, Thiago, Weverton e Higor; João Vieira, Igor, Elias, Dodô e Guilherme Parede; Gabriel Poveda

Técnico: Paulo César Turra

Arbitragem

  • Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

  • VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Ficha técnica

  • Jogo: Athletico-PR x Vila Nova

  • Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro

  • Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)

  • Horário: 19 horas (de Brasília)

  • Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

  • Onde assistir: Disney+ e ESPN

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

De olho na Libertadores, Palmeiras terá time todo reserva contra Fortaleza

De olho no River, Palmeiras terá time reserva contra o Fortaleza; veja escalações

Cuiabá x Chapecoense pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

América-MG x Coritiba pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Mirassol x Juventude pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Inter x Sassuolo: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Flamengo x Vasco pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Cruzeiro x Bragantino pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Barcelona x Getafe pelo Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Santos x São Paulo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Criciúma x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações