Athletico-PR x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Neste domingo, às 19h (de Brasília), o Athletico-PR segue com sua recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. Os paranaenses recebem o Vila Nova, na Arena da Baixada, em Curitiba, visando entrarem no G-4.
Onde assistir Athletico-PR x Vila Nova ao vivo
- TV por assinatura: ESPN
- Streaming: Disney+
Como o Athletico-PR chega para o confronto
Os donos da casa buscam entrar no G4 da competição. O Furacão engatou quatro vitórias seguidas e está há cinco jogos sem perder. A equipe de Odair Hellmann ocupa a sexta posição, com 39 pontos, dois a menos que a Chapeocoense, quarta colocada.
Como o Vila Nova chega para o confronto
Já o Vila Nova espera vencer para encostar no próprio Athletico-PR na tabela. A equipe goiana vem de três empates seguidos e não vence há quatro partidas. Os visitantes ocupam a décima colocação, com 36 pontos.
Histórico de Athletico-PR x Vila Nova
O Athletico-PR nunca venceu o Vila Nova na história. Ao todo, foram disputados apenas três jogos entre as equipes, sendo que um terminou com vitória dos goianos e dois em empate.
Estatísticas de Athletico-PR e Vila Nova
Athletico-PR na Série B
- 6º colocado (11 vitórias, 6 empates e 9 derrotas)
- 37 gols marcados
- 36 gols sofridos
- Artilheiros: Renan Peixoto e Kevin Viveros (6 gols)
Vila Nova na Série B
- 10º colocado (10 vitórias, 6 empates e 10 derrotas)
- 26 gols marcados
- 26 gols sofridos
- Artilheiro: Gabriel Poveda (5 gols)
Prováveis escalações de Athletico-PR x Vila Nova
Athletico-PR
Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Benavíde, Zapelli, Patrick e Léo Derik; Mendoza, Alan Kardec e Dudu.
Técnico: Odair Hellmann
Vila Nova
Halls; Pedro Romano, Thiago, Weverton e Higor; João Vieira, Igor, Elias, Dodô e Guilherme Parede; Gabriel Poveda
Técnico: Paulo César Turra
Arbitragem
- Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
- VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
Ficha técnica
- Jogo: Athletico-PR x Vila Nova
- Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro
- Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
- Horário: 19 horas (de Brasília)
- Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
- Onde assistir: Disney+ e ESPN