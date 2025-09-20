Assistir Botafogo x Atlético ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

O Botafogo recebe o Atlético-MG na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo terá transmissão exclusiva do Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Botafogo quer deixar tropeço de lado. O Glorioso abriu 3 a 0 diante do Mirassol no meio de semana, mas viu o adversário reagir e igualar o marcador no Niltão.

Atlético busca encerrar sequência negativa. O Galo vem de três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos no nacional. Na rodada passada, o time de Sampaoli ficou no 1 a 1 contra o Santos, na Arena MRV.

Botafogo x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília)

20 de setembro, às 18h30 (de Brasília) Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

