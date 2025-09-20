Arman Tsarukyan apaga ex-campeão do UFC em evento de jiu-jitsu; veja

Atual número 1 do ranking peso-leve (70 kg) do UFC, Arman Tsarukyan mostrou que suas habilidades vão além do octógono. Em uma exibição dominante, o armênio finalizou o ex-campeão do Ultimate Benson Henderson em uma luta de grappling realizada na última sexta-feira (13), no Absolute Championship of Brazilian Jiu-Jitsu 18, em Moscou, na Rússia.

Apesar de Henderson ser um faixa-preta experiente e com passagem vitoriosa pelo UFC, a diferença de ritmo e intensidade ficou evidente desde os instantes iniciais. Treze anos mais jovem, Tsarukyan impôs um ritmo elevado, assumiu rapidamente posições dominantes e iniciou uma série de ataques encadeados, mesclando tentativas de estrangulamento e pressão constante por cima.

Sem conseguir reagir à ofensiva do rival, o veterano norte-americano se limitou a defender os ataques ao longo da luta. Nos minutos finais, o armênio encaixou um katagatame, atravessou o corpo para ajustar a posição e finalizou o combate. Henderson tentou resistir, mas acabou apagando, forçando a interrupção do árbitro quando restava pouco mais de um minuto para o fim (clique aqui ou veja abaixo).

Situação no UFC

Apesar da vitória no jiu-jitsu, Tsarukyan vive um momento delicado dentro da organização. Líder do ranking dos leves, o atleta perdeu prestígio junto ao UFC após se retirar, às vésperas, do confronto pelo cinturão contra Islam Makhachev no início do ano, alegando uma lesão nas costas. Desde então, segue sem adversário definido e não parece ser o favorito da vez para enfrentar Ilia Topuria, atual campeão da categoria.

A última aparição de Tsarukyan no octógono aconteceu em abril de 2024, quando venceu Charles 'do Bronx' por decisão dividida. Desde então, participou de três eventos de grappling e saiu vitorioso em todos eles, incluindo o triunfo mais recente sobre Henderson.

