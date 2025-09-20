Após derrota do Atlético-MG, Alan Franco desabafa: "Falar menos e trabalhar mais"

O Atlético-MG perdeu para o Botafogo por 1 a 0 neste sábado, pela 24ª rodada do Brasileirão. Após o resultado negativo, o meia Alan Franco não escondeu sua insatisfação, pedindo "mais trabalho" do elenco do Galo.

"Temos que falar menos e trabalhar mais. Ficar calado e demonstrar em campo que temos condições de melhorar e ganhar os jogos", disse Alan Franco, em entrevista à Amazon Prime Video.

Seca de vitórias

Apesar de estar com um jogador a mais durante grande parte do segundo tempo, o Atlético-MG não conseguiu chegar ao empate. O revés marcou a sexta partida do Galo sem vitória no Brasileirão.

No período, foram dois empates (Vasco e Santos) e quatro derrotas (Grêmio, São Paulo, Vitória e Botafogo).

Devido à má fase recente, o Atlético-MG se aproximou da zona de rebaixamento. A equipe de Sampaoli está na 13ª posição, com 25 pontos, apenas três a mais que o Vitória, 17º colocado e primeiro time do Z4.

Foco na Sul-Americana

Agora, o Atlético-MG volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), o Galo recebe o Bolívar pela volta das quartas do torneio continental, na Arena MRV. O jogo de ida, na Bolívia, foi 2 a 2.