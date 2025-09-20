Andreas revela mensagem 'ignorada' de Deyverson e quer 'escrever sua história no Palmeiras'

Sem precisar de grande esforço, o Palmeiras goleou o Fortaleza pelo Brasileirão. A partida foi especial para os artilheiros palmeirenses da noite. Raphael Veiga voltou a marcar, enquanto Ramón Sosa e Andreas Pereira fizeram seus primeiros gols pelo time alviverde.

O camisa 8 chegou a marcar duas vezes. São três participações em gols em três partidas pelo novo clube (dois gols e uma assistência). A curiosidade da partida, porém, era o reencontro com Deyverson, hoje no Fortaleza.

Em 2021, na final da Libertadores, Andreas Pereira defendia o Flamengo e falhou em lance que terminou com gol do atacante, então no Palmeiras. A equipe paulista venceu os cariocas por 2 a 1, em Montevidéu e conquistou o tricampeonato.

"Foi um encontro de profissionais. Ele falou ali comigo. (Disse) que havia mandando uma mensagem no Instagram. Não cheguei a ver ainda, vou responder. É um negócio de profissional. Acontece dentro de campo. Fora é outra. Daqui para frente, quero escrever uma história com o Palmeiras", disse Andreas Pereira à transmissão do Première depois do jogo.

Essa história continua a ser escrita na quarta-feira, quando o Palmeiras recebe o River Plate, no Allianz Parque. Com vantagem de 2 a 1, o time pode empatar e estará classificado à semifinal da Libertadores.