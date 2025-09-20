Andreas celebra vitória do Palmeiras e fala sobre reencontro com Deyverson
Mesmo com reservas, o Palmeiras goleou o Fortaleza na noite deste sábado, no Allianz Parque, por 4 a 1, e pulou para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Autor de dois gols, os seus primeiros com a camisa alviverde, o meio-campista Andreas Pereira celebrou o resultado e falou sobre o reencontro com o Deyverson.
O atacante, que atualmente está no Leão do Pici, foi algoz do camisa 8 na final da Libertadores de 2021, entre o time paulista e o Flamengo. Ele teve uma conversa com Deyverson no gramado e disse que o papo foi "profissional".
"É um encontro de profissionais. Ele disse que me mandou uma mensagem no Instagram, não cheguei a ver, vou responder. O que acontece dentro de campo é uma coisa, fora é outra. Já falei sobre essa situação, já passou. Agora quero escrever uma história no Palmeiras", disse Andreas em entrevista ao Premiere.
"Temos que ficar focados nos próximos jogos. Foi muito importante para a nossa confiança a vitória de hoje, todos jogaram, batalharam, e conquistamos os três pontos que queríamos", acrescentou.
Situação na tabela
O Palmeiras agora soma 49 pontos e permanece na segunda posição da tabela pelo menos até este domingo, quando o Cruzeiro recebe o Red Bull Bragantino e pode ultrapassá-lo. A partida da Raposa está agendada para as 20h30 (de Brasília) da noite, no Mineirão.
Próximo jogo do Palmeiras
- Palmeiras x River Plate (volta das quartas de final da Libertadores)
- Data e horário: 24/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)