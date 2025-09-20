América-MG x Coritiba pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Coritiba vai a Belo Horizonte neste domingo para defender a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa visita o América-MG, às 16h (de Brasília), na Arena Independência, pela 27ª rodada da liga nacional.
Onde assistir América-MG x Coritiba ao vivo
- TV por assinatura: ESPN e SportyNet
- Streaming: Disney+
- Internet: Kwai
Como o América-MG chega para o confronto
Os donos da casa tentam sair da zona de rebaixamento. O América-MG vem mostrando reação e não perde há três jogos, sendo uma vitória e dois empates. O Coelho ocupa a 17ª posição, com 27 pontos, dois a menos que o Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4.
Como o Coritiba chega para o confronto
Líder, o Coritiba vem de empate na última rodada. A equipe paranaense recebeu o vice-líder Goiás no último dia 12 e ficou no 0 a 0. O Coxa segue com dois pontos de diferença para o Esmeraldino e se manteve na primeira posição, com 47.
Histórico de América-MG x Coritiba
O Coritiba costuma se dar bem quando enfrenta o América-MG. Das 28 vezes que as equipes se enfrentaram, o Coxa saiu com a vitória em 16 ocasiões, enquanto o Coelho venceu em apenas seis. Além disso, os times empataram nos outros seis encontros.
Estatísticas de América-MG e Coritiba
América-MG na Série B
- 17º colocado (7 vitórias, 6 empates e 13 derrotas)
- 26 gols marcados
- 33 gols sofridos
- Willian Bigode (6 gols)
Coritiba na Série B
- 1º colocado (13 vitórias, 8 empates e 5 derrotas)
- 28 gols marcados
- 16 gols sofridos
- Josué (5 gols)
Prováveis escalações de América-MG x Coritiba
América-MG
Gustavo; Júlio, Ricardo Silva, Lucão e Dalbert; Stenio, Kauã Diniz, Felipe Amaral e Elizari; Arthur Sousa e Willian Bigode.
Técnico: Alberto Valentim
Coritiba
Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Lucas Ronier, Vini Paulista, De Pena e Clayson; Rodrigo Rodrigues
Técnico: Mozart
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)
- Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
- VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
Ficha técnica
- Jogo: América-MG x Coritiba
- Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro
- Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
- Horário: 16 horas (de Brasília)
- Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
- Onde assistir: Disney+, ESPN, Kwai e SportyNet