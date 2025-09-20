Topo

América-MG x Coritiba pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

20/09/2025 20h00

O Coritiba vai a Belo Horizonte neste domingo para defender a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa visita o América-MG, às 16h (de Brasília), na Arena Independência, pela 27ª rodada da liga nacional.

Onde assistir América-MG x Coritiba ao vivo

  • TV por assinatura: ESPN e SportyNet

  • Streaming: Disney+

  • Internet: Kwai

Como o América-MG chega para o confronto

Os donos da casa tentam sair da zona de rebaixamento. O América-MG vem mostrando reação e não perde há três jogos, sendo uma vitória e dois empates. O Coelho ocupa a 17ª posição, com 27 pontos, dois a menos que o Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4.

Como o Coritiba chega para o confronto

Líder, o Coritiba vem de empate na última rodada. A equipe paranaense recebeu o vice-líder Goiás no último dia 12 e ficou no 0 a 0. O Coxa segue com dois pontos de diferença para o Esmeraldino e se manteve na primeira posição, com 47.

Histórico de América-MG x Coritiba

O Coritiba costuma se dar bem quando enfrenta o América-MG. Das 28 vezes que as equipes se enfrentaram, o Coxa saiu com a vitória em 16 ocasiões, enquanto o Coelho venceu em apenas seis. Além disso, os times empataram nos outros seis encontros.

Estatísticas de América-MG e Coritiba

América-MG na Série B

  • 17º colocado (7 vitórias, 6 empates e 13 derrotas)

  • 26 gols marcados

  • 33 gols sofridos

  • Willian Bigode (6 gols)

Coritiba na Série B

  • 1º colocado (13 vitórias, 8 empates e 5 derrotas)

  • 28 gols marcados

  • 16 gols sofridos

  • Josué (5 gols)

Prováveis escalações de América-MG x Coritiba

América-MG

Gustavo; Júlio, Ricardo Silva, Lucão e Dalbert; Stenio, Kauã Diniz, Felipe Amaral e Elizari; Arthur Sousa e Willian Bigode.

Técnico: Alberto Valentim

Coritiba

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Lucas Ronier, Vini Paulista, De Pena e Clayson; Rodrigo Rodrigues

Técnico: Mozart

Arbitragem

  • Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

  • Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

  • VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Ficha técnica

  • Jogo: América-MG x Coritiba

  • Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro

  • Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)

  • Horário: 16 horas (de Brasília)

  • Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

  • Onde assistir: Disney+, ESPN, Kwai e SportyNet

