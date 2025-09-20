Amazonas supera Volta Redonda em duelo direto e respira na luta contra o descenso na Série B

Depois de três derrotas seguidas, o Amazonas se reabilitou com estilo na Série B do Campeonato Brasileiro na briga para sair da zona de rebaixamento. Com um primeiro tempo avassalador, venceu por 1 a 0 o Volta Redonda, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, em um duelo direto contra as últimas colocações.

Com o resultado, o Amazonas ultrapassou o rival na tabela e subiu para a 18ª colocação, com os mesmos 27 pontos do Volta Redonda, mas fica à frente nos critérios de desempate. O Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 29.

Jogando em casa, o Amazonas começou melhor e abriu o placar logo aos 15 minutos. Joaquín Torres fez bela jogada pela esquerda, tocou para Kevin Ramírez, que serviu Henrique Almeida, de primeira, que só teve o trabalho de escorar a bola para o fundo da rede.

Cinco minutos depois, o time amazonense poderia ter ampliado, mas desperdiçou um pênalti batido por Kevin Ramírez na trave. O Volta Redonda até tentou responder, fez pressão, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória parcial do Amazonas.

Na volta do intervalo, o Volta Redonda seguiu em cima, fazendo de tudo pelo empate, mas esbarrava nos erros de finalizações. Enquanto isso, o Amazonas soube controlar a vitória momentânea. Aos poucos, o tempo foi passando e os donos da casa conseguiram sair com a vitória pelo placar de 1 a 0.

Os dois times voltam a campo já na próxima quarta-feira para a disputa da 28ª rodada da Série B. Às 20h, o Amazonas visita o Operário-PR, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Mais tarde, às 21h30, o Volta Redonda recebe o Remo, no estádio Raulino de Oliveira.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 1 X 0 VOLTA REDONDA

AMAZONAS - Zé Carlos; Alvariño, Léo Coelho e Iverton (Rafael Vitor); Akapo (Guilherme Xavier), Larry Vásquez, Rafael Tavares (Luan Silva), Joaquín Torres (Domingos) e Castrillón; Henrique Almeida e Kevin Ramirez (Erick Varão). Técnico: Márcio Zanardi.

VOLTA REDONDA - Jefferson Paulino; Gabriel Pinheiro (João Pedro), Igor Moraes e Lucas Adell; Jhonny, Thallyson, Chay (Daniel Cabral) e e Sanchez; Ygor Catatau (Ítalo), Kayke (Matheus Lucas) e Vitinho Lopes (Lucas Chávez). Técnico: Rogério Corrêa.

GOL - Henrique Almeida, aos 15 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).