Amazonas bate Volta Redonda e volta a vencer na Série B

Na noite deste sábado, em confronto válido pela 27ª rodada da Série B, o Amazonas recebeu o Volta Redonda no Estádio Carlos Zamith e venceu por 1 a 0. Henrique Almeida foi quem balançou as redes para os mandantes.

Situação da Tabela

Com o triunfo, o Amazonas chegou aos 27 pontos, na 18ª colocação da tabela, e diminuiu para dois sua diferença de somados em relação ao Botafogo-SP (29), primeira equipe fora do Z4. De quebra, ainda voltou a vencer após três derrotas seguidas (Atlético-GO, Remo e CRB).

Do outro lado, ao ser superado, o Volta Redonda permaneceu com 27 somados, na 19ª posição.

Resumo do jogo

AMAZONAS 1 x 0 VOLTA REDONDA

Competição: 27ª rodada da Série B



Local: Estádio Carlos Zamith



Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)



Horário: 18h30 (de Brasília)

Gols

Henrique Almeida, aos 16? do 1ºT (Amazonas)

Como foi o jogo

O primeiro e único gol da partida foi marcado aos 16 minutos do primeiro tempo, pelo Amazonas. Ao receber pela ponta esquerda, Tavares cruzou na segunda trave e encontrou Henrique Almeida, que arrematou firme para marcar.

Próximos jogos

Amazonas

Enfrenta o Operário-PR, pela 28ª rodada da Série B

Volta Redonda