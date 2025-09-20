Al-Nassr goleia Al-Riyadh com dois de Cristiano Ronaldo e segue 100% no Saudita
Pela terceira rodada do Campeonato Saudita, o Al-Nassr goleou o Al-Riyadh por 5 a 1, neste sábado, no Estádio Rei Saud. Autor de dois gols, Cristiano Ronaldo marcou pela 945ª vez na carreira.
Com campanha 100% no Campeonato Saudita, o Al-Nassr tem nove pontos e lidera o torneio. O Al-Riyadh, por sua vez, figura na 13ª posição, com três pontos.
Resumo do jogo
AL-NASSR 5 X 1 AL-RIYADH
Competição: Campeonato Saudita
Local: Estádio Rei Saud, em Riade
Data: 20 de agosto de 2025 (sábado)
Horário: 15h00 (de Brasília)
Gols
- João Félix, aos 6' do 1ºT (Al-Nassr)
- Kingsley Coman, aos 30' do 1ºT (Al-Nassr)
- Cristiano Ronaldo, aos 33' do 1ºT (Al-Nassr)
- João Félix, aos 4' do 2ºT (Al-Nassr)
- Mamadou Sylla, aos 8' do 2ºT (Al-Riyadh)
- Cristiano Ronaldo, aos 31' do 2ºT (Al-Nassr)
Como foi o jogo
Com apenas seis minutos de bola rolando, João Félix abriu o placar após receber passe de Kingsley Coman e finalizar para o fundo da rede. Aos 30 minutos, um erro no recuo de bola do Al-Riyadh permitiu que Coman ampliasse a vantagem para os donos da casa.
Três minutos depois, Cristiano Ronaldo ficou cara a cara com o goleiro adversário e definiu. Aos 44 minutos, João Félix chegou a balançar as redes novamente, mas o VAR apontou falta de Mané na origem da jogada.
Na segunda etapa, logo aos quatro minutos, João Félix marcou seu segundo ao aproveitar sobra de bola. Dois minutos depois, Mamadou Sylla, de cabeça, descontou para o Al-Riyadh. Já aos 31 minutos, Cristiano Ronaldo fechou a vitória após assistência de Coman.
Próximos jogos
Al-Nassr
Jeddah Club x Al-Nassr (oitavas de final da Copa do Rei)
Data e horário: 23/09 (terça-feira) às 15h30 (de Brasília)
Local: Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jeddah
Al- Riyadh
AL-Jubail x Al-Riyadh (oitavas de final da Copa do Rei)
Data e horário: 24/09 (quarta-feira) às 12h10
Local: Estádio Príncipe Nayef bin Abdul Aziz, em Al Qatif