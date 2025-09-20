Abel acha time, e Palmeiras x Fortaleza é vestibular para quem não tem vaga

Palmeiras e Fortaleza entram em campo hoje, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Abel Ferreira deve escalar um time bem modificado de olho no duelo decisivo contra o River Plate, pela Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, e isso é uma boa notícia para quem ainda sonha com uma vaga no 11 inicial.

O que aconteceu

Abel Ferreira achou o time titular do Palmeiras e são poucas vagas em disputa. A única alteração que Abel fez em relação ao time que venceu bem o Inter foi a entrada de Andreas Pereira no lugar de Facundo Torres, mas os outros nomes foram mantidos.

O jogo contra o Fortaleza é uma boa oportunidade para quem ainda sonha com o time titular. Nomes como Sosa, Maurício, Facundo Torres, Raphael Veiga, Bruno Fuchs, Emiliano Martínez e Agustín Giay podem usar a oportunidade para retomarem a titularidade — todos apareceram entre os titulares do Palmeiras em algum momento da temporada.

Maurício e Raphael Veiga, por exemplo, acabaram de se recuperar de lesões e podem ganhar ritmo de jogo. O primeiro sentiu um incômodo na região da lombar após o último Dérbi, e o segundo se recuperou de um problema no púbis.

Giay deve ganhar uma nova chance no time titular. Khellven, que ganhou a posição na lateral-direita, sofreu uma pancada no pé e está sendo avaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube, e deve ser desfalque.

O Fortaleza é visto como um bom adversário para segurar algumas peças. A equipe é a vice-lanterna da competição com apenas 18 pontos e busca a recuperação com o técnico Martín Palermo, ex-atacante do Boca Juniors. Jogando em casa, o Palmeiras teria um bom cenário para mesclar o time.

O Palmeiras precisa da vitória para seguir na cola do líder Flamengo no Brasileirão. O Alviverde tem 46 pontos em 21 jogos, enquanto o Fla tem 50 pontos em 22 jogos. A equipe de Filipe Luís enfrenta o Vasco como mandante no Maracanã nesta rodada.