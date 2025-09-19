Vitória x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Vitória e Fluminense medem forças na tarde deste sábado, às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, em compromisso válido pela 24ª rodada da competição nacional.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Vitória x Fluminense ao vivo?

O duelo entre Vitória e Fluminense terá transmissão ao vivo do Premiere (Pay-Per-View).

EMBARQUE AUTORIZADO! Salvador, estamos a caminho! ?: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/L8HUSX4utG ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 19, 2025

Como o Vitória chega para o confronto

No Brasileirão, o Vitória vem de uma derrota para o Fortaleza por 2 a 0 e entra em campo contra o Fluminense buscando voltar a vencer na competição. O clube baiano abre a zona de rebaixamento com 22 pontos conquistados.

Para este duelo o Vitória perdeu o volante Baralhas, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Ricardo Ryller assume a vaga.

"Nós temos que entender que o mental também é muito importante e vai falar alto nesta etapa do Campeonato Brasileiro. Temos decisões pela frente e o Fluminense é uma delas", disse Rodrigo Chagas, técnico do Vitória.

Como o Fluminense chega para o confronto

O Tricolor carioca vem de uma derrota para o Lanús por 1 a 0, em confronto válido pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Já no Brasileirão, o time comandado por Renato Gaúcho não vence há três jogos e ocupa a 10ª posição, com 38 pontos.

O técnico do Fluminense quer ver seus jogadores aproveitando as chances de gol. "Em vários jogos criamos mais e jogamos melhor, mas não conseguimos definir a partida. Contra o Vitória precisamos estar ligados nisso", disse ele.

Com a Copa Sul-Americana como prioridade, Renato deve poupar alguns nomes considerados titulares.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 42 vezes na história. Até então, foram 16 vitórias do Fluminense, 15 empates e 11 triunfos do Vitória. Os números revelam vantagem dos cariocas no duelo, mas também uma quantidade expressiva de empates.

Estatísticas

Vitória no Brasileiro

17ª posição

4 vitórias, 10 empates e 9 derrotas

19 gols marcados

34 gols sofridos

Fluminense no Brasileiro

10ª posição

8 vitórias, 4 empates e 9 derrotas

25 gols marcados

29 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Vitóra

Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; William Oliveira, Ricardo Ryller e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer



Técnico: Rodrigo Chagas

Provável escalação do Fluminense

Fábio, Guga, Ignácio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Facundo Bernal, Hércules e Nonato; Santiago Moreno, Kevin Serna e Germán Cano



Técnico: Renato Gaúcho

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT)

Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT) VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Ficha técnica

VITÓRIA-BA X FLUMINENSE-RJ

Competição: 24ª rodada do Brasileirão



Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)



Data: 20 de setembro de 2025 (Sábado)



Horário: 16h (de Brasília).