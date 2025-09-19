Vitória x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Vitória e Fluminense medem forças na tarde deste sábado, às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, em compromisso válido pela 24ª rodada da competição nacional.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Vitória x Fluminense ao vivo?
O duelo entre Vitória e Fluminense terá transmissão ao vivo do Premiere (Pay-Per-View).
Como o Vitória chega para o confronto
No Brasileirão, o Vitória vem de uma derrota para o Fortaleza por 2 a 0 e entra em campo contra o Fluminense buscando voltar a vencer na competição. O clube baiano abre a zona de rebaixamento com 22 pontos conquistados.
Para este duelo o Vitória perdeu o volante Baralhas, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Ricardo Ryller assume a vaga.
"Nós temos que entender que o mental também é muito importante e vai falar alto nesta etapa do Campeonato Brasileiro. Temos decisões pela frente e o Fluminense é uma delas", disse Rodrigo Chagas, técnico do Vitória.
Como o Fluminense chega para o confronto
O Tricolor carioca vem de uma derrota para o Lanús por 1 a 0, em confronto válido pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Já no Brasileirão, o time comandado por Renato Gaúcho não vence há três jogos e ocupa a 10ª posição, com 38 pontos.
O técnico do Fluminense quer ver seus jogadores aproveitando as chances de gol. "Em vários jogos criamos mais e jogamos melhor, mas não conseguimos definir a partida. Contra o Vitória precisamos estar ligados nisso", disse ele.
Com a Copa Sul-Americana como prioridade, Renato deve poupar alguns nomes considerados titulares.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 42 vezes na história. Até então, foram 16 vitórias do Fluminense, 15 empates e 11 triunfos do Vitória. Os números revelam vantagem dos cariocas no duelo, mas também uma quantidade expressiva de empates.
Estatísticas
Vitória no Brasileiro
- 17ª posição
- 4 vitórias, 10 empates e 9 derrotas
- 19 gols marcados
- 34 gols sofridos
Fluminense no Brasileiro
- 10ª posição
- 8 vitórias, 4 empates e 9 derrotas
- 25 gols marcados
- 29 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Vitóra
Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; William Oliveira, Ricardo Ryller e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer
Técnico: Rodrigo Chagas
Provável escalação do Fluminense
Fábio, Guga, Ignácio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Facundo Bernal, Hércules e Nonato; Santiago Moreno, Kevin Serna e Germán Cano
Técnico: Renato Gaúcho
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT)
- VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
Ficha técnica
VITÓRIA-BA X FLUMINENSE-RJ
Competição: 24ª rodada do Brasileirão
Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)
Data: 20 de setembro de 2025 (Sábado)
Horário: 16h (de Brasília).