Verona x Juventus pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

19/09/2025 20h00

Neste sábado, a Juventus visita o Verona, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. A bola vai rolar a partir das 13 horas (de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi.

Onde assistir Verona x Juventus ao vivo?

Youtube: CazéTV

Streaming: Disney+

Como chega a Juventus?

A Juventus segue invicta na temporada e tem 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano. Na última terça-feira, a equipe empatou com o Borussia Dortmund, pela primeira rodada da Liga dos Campeões, em 4 a 4, no Allianz Stadium.

A Juventus é a vice-líder do Italiano, com nove pontos conquistados.

Como chega o Verona?

Por outro lado, o Verona ainda não venceu no Campeonato Italiano. Na última segunda-feira, a equipe ficou no empate sem gols com a Cremonese, no Estádio Marcantonio Bentegodi.

O Verona ocupa a 17ª posição, com dois pontos.

Histórico de confrontos

A Juventus tem ampla vantagem no retrospecto geral do confronto, com 51 vitórias. O Verona levou a melhor em 14 oportunidades, além de 20 empates.

Prováveis escalações

  • Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer e Kelly; João Mario, Thuram, Locatelli e Cambiaso; Openda, Yildiz e Vlahovic

  • Técnico: Igor Tudor

  • Verona: Montipo; Nunez, Nelsson e Ebosse; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede e Bradaric; Giovane e Orban

  • Técnico: Paolo Zanetti

Ficha Técnica

Verona x Juventus

  • Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA)

  • Data: Sábado, 20 de setembro de 2025

  • Horário: 13h (de Brasília)

  • Competição: Campeonato Italiano- 4ª rodada

  • Árbitro: Antonio Rapuano

  • Assistentes: Pietro Dei Giudici e Kaled Bahri

  • VAR: Gianluca Aureliano

