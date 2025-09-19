Verona x Juventus pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Neste sábado, a Juventus visita o Verona, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. A bola vai rolar a partir das 13 horas (de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi.
Onde assistir Verona x Juventus ao vivo?
Youtube: CazéTV
Streaming: Disney+
Como chega a Juventus?
A Juventus segue invicta na temporada e tem 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano. Na última terça-feira, a equipe empatou com o Borussia Dortmund, pela primeira rodada da Liga dos Campeões, em 4 a 4, no Allianz Stadium.
A Juventus é a vice-líder do Italiano, com nove pontos conquistados.
Como chega o Verona?
Por outro lado, o Verona ainda não venceu no Campeonato Italiano. Na última segunda-feira, a equipe ficou no empate sem gols com a Cremonese, no Estádio Marcantonio Bentegodi.
O Verona ocupa a 17ª posição, com dois pontos.
Histórico de confrontos
A Juventus tem ampla vantagem no retrospecto geral do confronto, com 51 vitórias. O Verona levou a melhor em 14 oportunidades, além de 20 empates.
Prováveis escalações
- Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer e Kelly; João Mario, Thuram, Locatelli e Cambiaso; Openda, Yildiz e Vlahovic
- Técnico: Igor Tudor
- Verona: Montipo; Nunez, Nelsson e Ebosse; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede e Bradaric; Giovane e Orban
- Técnico: Paolo Zanetti
Ficha Técnica
Verona x Juventus
- Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA)
- Data: Sábado, 20 de setembro de 2025
- Horário: 13h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Italiano- 4ª rodada
- Árbitro: Antonio Rapuano
- Assistentes: Pietro Dei Giudici e Kaled Bahri
- VAR: Gianluca Aureliano