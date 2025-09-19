Topo

Esporte

Vasco treina com foco no clássico diante do Flamengo pelo Brasileirão

19/09/2025 16h15

Nesta sexta-feira, o Vasco deu sequência à preparação para o clássico contra o Flamengo, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os jogadores iniciaram o treinamento com exercícios físicos na academia e foram ao gramado, onde realizaram aquecimento, ainda sem bola. Em seguida, foram divididos em grupos para atividades de posse de bola em espaços reduzidos.

O Gigante da Colina encerra a preparação para o duelo com o Rubro-Negro neste sábado. Lucas Piton e Tchê Tchê, que se recuperam de lesão, são desfalques para o confronto. Já Thiago Mendes, em transição e treinando com o restante da equipe, pode estar à disposição de Fernando Diniz.

O Cruzmaltino segue vivo em duas competições. Na última semana, eliminou o Botafogo nos pênaltis e avançou à semifinal da Copa do Brasil, tendo o Fluminense como próximo adversário.

No Brasileirão, a situação é delicada. O Vasco ocupa a 15ª posição, com 23 pontos conquistados - apenas um a mais que o Vitória, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Os cariocas vêm de um empate por 2 a 2 com o Ceará, em São Januário.

