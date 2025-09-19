Varela ofusca Emerson Royal e se destaca na lateral do Flamengo

Com a venda de Wesley para a Roma, o Flamengo contratou Emerson Royal para assumir a lateral direita, mas quem ganhou destaque na função foi Guillermo Varela. O uruguaio vem atuando como titular e tem correspondido com a camisa rubro-negra.

No primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Internacional, Emerson Royal sentiu uma lesão e foi substituído no intervalo por Varela, que teve uma boa atuação. Desde então, o uruguaio se tornou titular do Flamengo com números que o credenciam a figurar entre os titulares de Filipe Luís.

Números de destaque

Nos últimos seis jogos pelo clube carioca, Varela possui duas assistências e um gol, que garantiu a vitória da equipe sobre o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores.

No mesmo período das partidas, o lateral acumula sete passes decisivos e 36% de acerto nos cruzamentos. Os dados são da plataforma de estatísticas Sofascore.

? Guillermo Varela teve Notas 7 ou mais nos últimos 6 jogos! ??? ?? 6 jogos

?? 1 gol

?? 2 assistências

? 7 passes decisivos

?? 36% acerto no cruzamento

?? 9/14 passes longos certos (64%)

? 5/10 dribles certos

? 26/44 duelos ganhos (59%)

? 7 desarmes

? Nota... pic.twitter.com/3mf3s4eTY9 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) September 19, 2025

No período, Varela também integrou a seleção uruguaia e iniciou a partida contra o Peru, pelas Eliminatórias, em que também contribuiu com uma assistência.

Neste domingo, o Flamengo volta a campo para a disputa de um clássico contra o Vasco, pelo Brasileirão. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Maracanã.