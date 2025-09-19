Topo

Esporte

Varela ofusca Emerson Royal e se destaca na lateral do Flamengo

19/09/2025 19h00

Com a venda de Wesley para a Roma, o Flamengo contratou Emerson Royal para assumir a lateral direita, mas quem ganhou destaque na função foi Guillermo Varela. O uruguaio vem atuando como titular e tem correspondido com a camisa rubro-negra.

No primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Internacional, Emerson Royal sentiu uma lesão e foi substituído no intervalo por Varela, que teve uma boa atuação. Desde então, o uruguaio se tornou titular do Flamengo com números que o credenciam a figurar entre os titulares de Filipe Luís.

Números de destaque

Nos últimos seis jogos pelo clube carioca, Varela possui duas assistências e um gol, que garantiu a vitória da equipe sobre o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores.

No mesmo período das partidas, o lateral acumula sete passes decisivos e 36% de acerto nos cruzamentos. Os dados são da plataforma de estatísticas Sofascore.

No período, Varela também integrou a seleção uruguaia e iniciou a partida contra o Peru, pelas Eliminatórias, em que também contribuiu com uma assistência.

Neste domingo, o Flamengo volta a campo para a disputa de um clássico contra o Vasco, pelo Brasileirão. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Maracanã.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Com desfalque, Palmeiras fecha preparação para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

Manchester United x Chelsea pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Liverpool x Everton pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Vitória x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Luna Hardman detalha recuperação, se surpreende com semi e leva Wahine com leveza: "Fazendo o que amo"

Remo x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Ceará x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Corinthians x Santos: veja onde assistir ao clássico pelo Paulista feminino

Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Avaí x Ferroviária: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Hoffenheim x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações