Tsarukyan aposta em Paddy Pimblett como próximo desafiante ao título de Topuria no UFC

Um dos principais favoritos ao posto de próximo desafiante ao cinturão peso-leve (70 kg) do UFC, Arman Tsarukyan parece estar conformado com o fato de que, provavelmente, será preterido novamente pela organização. Prova disso é que, ao invés de fazer campanha a seu favor, o lutador armênio - segundo colocado no ranking - tem usado seu tempo na mídia para especular sobre qual dos seus rivais de divisão deve receber o 'title shot' para encarar o campeão Ilia Topuria.

Em recente entrevista ao 'Sport24', Tsarukyan apostou em Paddy Pimblett como próximo adversário de Topuria, em disputa pelo título dos leves do UFC. Sétimo colocado no ranking da categoria, o lutador inglês levaria vantagem sobre outros concorrentes - como Justin Gaethje, membro do top 5 - pelo apelo comercial, além de ser um oponente, em teoria, mais acessível para o campeão, que tem planos de subir para os meio-médios (77 kg) no futuro e buscar seu terceiro cinturão na organização.

"Não, Gaethje não vai enfrentar Topuria. É a minha opinião. O UFC pode fazer o que quiser. Mas eu acho que é mais provável que seja Pimblett do que Gaethje. Acho que ele (Topuria) vai defender seu título e, se Islam (Makhachev) conquistar o título (meio-médio), Topuria vai subir para o 77 (kg) e tentar se tornar campeão triplo", projetou Arman.

Conformado

Quanto as suas próprias chances de ser contemplado com o próximo 'title shot' na divisão, Tsarukyan não parece nutrir muita esperança. Para o lutador armênio, Topuria deve evitar enfrentá-lo por conta do risco que representa aos seus planos futuros.

"Ele não vai lutar comigo porque pode ganhar mais dinheiro enfrentando Islam, e ele tem a chance de se tornar o primeiro campeão triplo na história, e ganhar muito dinheiro. E mesmo se ele perder para o Islam, ele pode dizer que subiu para o 77 e descer de volta (para o peso-leve). Ele vai ter a desculpa que subiu duas categorias de peso", concluiu.

Aos 28 anos de idade e com um currículo de nove vitórias e apenas duas derrotas no Ultimate, Arman Tsarukyan ainda busca sua primeira disputa de título na organização. O armênio chegou a ser escalado para enfrentar o ex-campeão Islam Makhachev, pelo cinturão peso-leve, em janeiro deste ano, mas acabou se retirando do combate na véspera, alegando ter lesionado as costas. Desde então, o grappler perdeu prestígio internamente no UFC e se vê preterido diante de rivais de divisão na corrida pelo 'title shot'.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok