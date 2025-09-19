Topo

Treinador questiona comprometimento de Alex Poatan antes de derrota para Ankalaev

19/09/2025 08h00

No próximo dia 4 de outubro, o brasileiro Alex Pereira vai medir forças novamente com Magomed Ankalaev, na luta principal do UFC 320, em Las Vegas (EUA), e tentar dar o troco após ser derrotado no primeiro embate entre eles - resultado que colocou um ponto final no seu reinado na divisão dos meio-pesados (93 kg). O tropeço de 'Poatan' diante do russo em março deste ano, por sinal, segue sendo tema de discussão até hoje, restando pouco tempo para a tão aguardada revanche entre os rivais.

Entre as figuras que continuam levantando questões sobre a derrota do striker paulista está o renomado treinador John Wood. Um dos profissionais responsáveis por afiar o jogo do campeão peso-galo (61 kg) do Ultimate Merab Dvalishvili, o líder da academia 'Syndicate MMA' questionou - em entrevista ao 'Home of Fight' - a seriedade com que Alex Poatan lidou com o camp de preparação para a primeira luta contra Magomed Ankalaev, que terminou com vitória do russo por pontos.

"Eu viajo muito. Estou em quase todos os eventos, pelo mundo todo - não só UFCs, mas shows grandes e pequenos. Eu juro para vocês, durante aquele camp (para a 1ª luta contra o Ankalaev), eu vi esse cara (Poatan) em todos esses shows. Ele estava aqui, ali, na Austrália, no Karate Combat... Eu pensava: 'Cara, como você está se preparando assim para uma luta dessa magnitude?' Eu via ele treinando nos bastidores, mas não acho que é possível fazer um camp apropriado assim. Posso estar errado, talvez funcione para ele...", ponderou Wood.

Chance de vingança

Depois de ter perdido o cinturão dos meio-pesados do Ultimate, para muitos de forma surpreendente, e receber algumas críticas por supostamente não ter dado a atenção necessária para sua preparação, Alex Poatan tem a oportunidade de se vingar da derrota para Magomed Ankalaev em breve. No dia 4 de outubro, o brasileiro sobe no octógono do UFC 320, em Las Vegas, para tentar dar o troco no russo e recuperar o título da categoria.

