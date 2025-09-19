Treinador atribui problemas com a balança de Kelvin Gastelum a "distúrbio alimentar"

Há exatamente uma semana, Kelvin Gastelum excedia em 5 libras (2,2 kg) o limite de peso da categoria dos médios (84 kg) na pesagem oficial do Noche UFC, um tema recorrente na carreira do lutador. E na opinião de uma figura renomada no mundo do MMA, o atleta americano de ascendência mexicana, de fato, possui um problema.

Em recente participação no podcast 'Anik & Florian', Ray Longo levantou a possibilidade de Kelvin Gastelum ser vítima de um distúrbio alimentar, o que ajudaria a explicar os problemas com a balança do vencedor da 17ª edição do 'The Ultimate Fighter'. Na opinião do experiente treinador, responsável por afiar o jogo de campeões e ex-campeões do UFC, como Merab Dvalishvili, Matt Serra, Chris Weidman e Aljamain Sterling, o wrestler americano não comete as infrações de propósito, mas, provavelmente, por conta de uma doença.

"Eu gosto do Kelvin. Ele tem sido um cara legal desde o primeiro dia que o conheci. Mas eu realmente acho que ele tem um distúrbio alimentar sério. Ele deve cair em uma categoria. Ele está lutando contra alguma coisa. Eu acredito que ele está com dificuldades. Não acho que ele não liga (para bater o peso)... Você quer acreditar que não é só 'eu não dou a mínima'. Mas quando você assina aquele acordo - eu realmente acho que esse cara tem problema com algo ou o corpo dele não responde como uma pessoa normal. Não sei. Eu posso estar totalmente errado. Fico mal por ele porque não pega bem. Não assine o acordo se você não consegue bater o peso", afirmou Longo.

Falhas repetidas

Atleta profissional de MMA desde 2009, Kelvin Gastelum convive com problemas relacionados ao seu peso há muito tempo. Ao todo, desde que iniciou sua trajetória no UFC, em 2013, o wrestler americano cometeu cinco falhas na balança - sem contar as vezes em que seu desempenho foi influenciado pelo corte de peso.

Em 2014, Gastelum cometeu a primeira infração na balança, antes do duelo contra Nico Musoke. Um ano depois, o lutador excedeu o limite dos meio-médios (77 kg) de forma ainda mais grave antes do combate contra Tyron Woodley.

No ano seguinte, uma nova falha na balança e, desta vez, sua luta contra Donald Cerrone foi cancelada. Além disso, Kelvin foi alvo de uma suspensão e, praticamente, obrigado a subir de categoria. Em 2024, de volta ao meio-médio, Gastelum excedeu novamente o limite de peso da categoria, e a luta contra Daniel Rodriguez teve que ser transferida para a categoria de cima.

O último caso foi justamente na sexta-feira (12) da semana passada, quando Gastelum ficou mais de 2 kg acima do permitido para competir no peso-médio do UFC. Apesar disso, sua luta contra Dustin Stoltzfus seguiu no cronograma do Noche UFC, com um multa sendo aplicada ao americano, que acabou vencendo o confronto na decisão dos juízes.

